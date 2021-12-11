快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥局投資做口罩 歲末年終300萬片口罩義賣熱銷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
300萬片醫療用口罩今天開放義賣。記者林敬家／攝影
300萬片醫療用口罩今天開放義賣。記者林敬家／攝影

疫情帶動口罩產業，各領域都有人在這兩年加入口罩市場，10多名藥師與藥局經營者在去年口罩之荒時，一起投資生產口罩，短短一年已做出品牌，鋪貨到全省各地，歲末年終回饋社會，今天在彰化花壇鄉倉庫舉辦義賣，上午所得15萬元，扣除成本將全數捐給花壇急難救助會。

口罩義賣為今天上午10點到下午4點，現場有約300萬片藥療口罩銷售，都是市場行情價，仍吸引許多人到場消費。

藥局老闆鄭嘉輝說，去年5月投入生產口罩，最主要是藥局在疫情期間一度口罩進不了貨，乾脆自己投入生產口罩，國內在口罩國家隊的影響下，生產的機台技術都很優異，成品都需要有一定品質，新加入的業者更要生產好東西，除了要有研發能力，花色、顏色隨時變更，現在口罩戴的時間久，材質透氣也很重要。

鄭嘉輝的口罩品牌「天畔庄」是集結其他藥局名字組成的名稱，他說，口罩市場雖然一夕之間需求大增，但也相當競爭，必須提高品質，像是他們使用的台灣熔噴布原料就比大陸的貴上3倍，後來國內又有新型的水駐極熔噴布，可更高效過濾，這都是要達到消費者對品質的要求。

「天畔庄」口罩目前穩定鋪貨到全省400多家藥局，鄭嘉輝說，國人因疫情改變生活，許多弱勢更需要幫助，希望集結大家的愛心幫助他們。

藥局老闆鄭嘉輝今天開放藥局倉庫義賣。記者林敬家／攝影
藥局老闆鄭嘉輝今天開放藥局倉庫義賣。記者林敬家／攝影
藥局投資生產口罩，300萬片醫療用口罩今天開放義賣。記者林敬家／攝影
藥局投資生產口罩，300萬片醫療用口罩今天開放義賣。記者林敬家／攝影

口罩 疫情 義賣

延伸閱讀

交安不忘防疫 中警小熊宣導口罩讓學童喊「好可愛！」

搶先日本開賣！7-11限定「SOU・SOU質感選物」第4波推32款新品　大學T、口罩、雙層筆電包買一波

日本發明一款偵測口罩 碰到新冠病毒會發光

專為男性設計！KatunCare打造秋冬最潮4大系列口罩新品

相關新聞

跨年活動辦不辦？ 盧秀燕：剉咧等

本土疫情再起，各縣市跨年活動陷入兩難。台中市才剛宣布要辦跨年晚會、放焰火，台中市長盧秀燕昨說，目前仍會照常舉辦，但她其實...

影／谷關現熊蹤民眾即通報 東勢處呼籲保持距離勿驚擾

台中谷關地區昨天多位居民通報，有農民在咖啡田外約100公尺處的樹上目擊一隻台灣黑熊，東勢林管處立即派員現場勘查後，已無發...

藥局投資做口罩 歲末年終300萬片口罩義賣熱銷

疫情帶動口罩產業，各領域都有人在這兩年加入口罩市場，10多名藥師與藥局經營者在去年口罩之荒時，一起投資生產口罩，短短一年...

中市編1.2億元 增英語外師教學

我國推動雙語國家政策，還有本土語言納入國中、高中課程，台中市議員質疑，英語師資、本土語言師資是否足夠？要求市府盤點。台中...

彰139線奪命彎 警人形牌站崗

彰化縣八卦山139線9.2公里彎道處，今年已奪走3條人命，警方除加強取締，近日推出真人尺寸的警察立牌，盼降低車禍事故。芬...

南投市平和大排大魚浮屍 疑遭放生暴斃

南投市平和大排昨天出現大量魚屍，漂浮在水面上傳出惡臭。南投縣環保局表示，上周就出現數百隻魚群，懷疑有人放生，但大排水質屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。