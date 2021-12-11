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藥局投資做口罩 歲末年終300萬片口罩義賣熱銷
疫情帶動口罩產業，各領域都有人在這兩年加入口罩市場，10多名藥師與藥局經營者在去年口罩之荒時，一起投資生產口罩，短短一年已做出品牌，鋪貨到全省各地，歲末年終回饋社會，今天在彰化花壇鄉倉庫舉辦義賣，上午所得15萬元，扣除成本將全數捐給花壇急難救助會。
口罩義賣為今天上午10點到下午4點，現場有約300萬片藥療口罩銷售，都是市場行情價，仍吸引許多人到場消費。
藥局老闆鄭嘉輝說，去年5月投入生產口罩，最主要是藥局在疫情期間一度口罩進不了貨，乾脆自己投入生產口罩，國內在口罩國家隊的影響下，生產的機台技術都很優異，成品都需要有一定品質，新加入的業者更要生產好東西，除了要有研發能力，花色、顏色隨時變更，現在口罩戴的時間久，材質透氣也很重要。
鄭嘉輝的口罩品牌「天畔庄」是集結其他藥局名字組成的名稱，他說，口罩市場雖然一夕之間需求大增，但也相當競爭，必須提高品質，像是他們使用的台灣熔噴布原料就比大陸的貴上3倍，後來國內又有新型的水駐極熔噴布，可更高效過濾，這都是要達到消費者對品質的要求。
「天畔庄」口罩目前穩定鋪貨到全省400多家藥局，鄭嘉輝說，國人因疫情改變生活，許多弱勢更需要幫助，希望集結大家的愛心幫助他們。
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