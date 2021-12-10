創新創業激勵競賽 中科輔導「微氣科技」獲百萬創業金

科技部「創新創業激勵（FITI）計畫」110年第二梯次競賽頒獎，中科管理局率領的21組輔導新創團隊有3組挺進最終7強，其中「微氣科技」團隊拿下「創業傑出獎」，獲得100萬元創業獎金；「籽樂教育」及「幻視科技Visioner」則均獲得「創業潛力獎」。

中科管理局說，微氣科技的同軸噴流模組可優化切削液冷卻和潤滑刀具效能，使工具機達省電及提升加工效率。籽樂教育應用AI技術模擬教育以精準評估孩子的特質與需求，以「日常精準教育」平台達到理想的適性教育。幻視科技Visioner開發全新之光達技術 Visioner LiDAR ，可快速適應切換變化的環境，清晰呈現 10 公尺距離處測試員手指等細部深度資訊，可運用於自動駕駛、無人運輸、機器人眼等領域。