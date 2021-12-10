彰化母子家暴案 王惠美：揭露前即有關懷保護

彰化縣母子遭家暴案，彰化縣長王惠美今天說明，外界誤解彰化縣政府「2年未處理」，早在網紅、媒體3日揭露前，警政、社政就有關懷、提供保護，絕不是爆料後才受保護。

彰化縣一對王姓母子遭家暴2年，期間遭粘姓丈夫折磨、處罰及凌虐，雖已聲請保護令，但粘男仍持續施暴並控制經濟；目前粘男雖已遭收押禁見、王姓母子安置在安全處所，不過監察委員葉大華、紀惠容已申請自動調查彰化縣政府、縣警局處置作為有無違失。

對於監委調查及外界指母子「靠網紅才求救成功」，王惠美今天再次親上火線說明案件處理過程，她說，這起家暴案件，縣府警政、社政單位都已說明，不過外界至今仍有誤解，有必要再次說明整件事來龍去脈，及警政與社政相關處置作為，以正視聽。

王惠美說，王女自民國109年1月30日到110年7月28日，從未撥打110或113報案，因此，並無外界所說「縣府隱瞞2年不處理」的情形，直到今年7月28日，王女向轄區派出所報案，2名警員立即到場，現場無異狀，員警敲門無人應答，且當場聯絡不上王女。

王惠美表示，員警當天因接獲交通事故報案而離開，在王女報案後數小時，也就是7月29日凌晨，王女再次報案指遭家暴，轄區分局立即依規定受理並通報家暴及兒少保護案件，母子當天就被安置，縣府也協助申請家暴保護令。

王惠美說，粘姓男子8月27日遭移送法辦，法院10月28日調解雙方離婚，接著粘男11月10日遭起訴，所以早在網紅、媒體12月3日揭露此案前，警政、社政單位就有持續關懷、提供保護等，絕對不是母子向網紅爆料後，才得以受到保護。

王惠美指出，網紅12月3日爆料為今年3月的事，但王女7月報案卻未提及，縣府得知後，雖已過6個月的提告期限，為保護母子安全，立即主動向彰化地檢署提出獨立告訴，並由地檢署指揮偵辦，由警察拘提施暴者粘男到案，經檢察官聲押獲准，解除受暴者恐懼陰影。

王惠美說，謝謝監察院重視社會安全網，這幾年政府投入非常多人力、資源，但還是有這樣的事發生，希望監察院能再次檢驗社會安全網，讓社會各界的人都能得到最好保障，縣府會配合共同應對，並重申對任何家暴行為絕不寬貸，也請鄉親「雞婆」一些，若聽到鄰居「大小聲」吵架，請主動撥110或113專線通報。

彰化縣警察局長吳坤旭說，王女、粘男同居關係時，107年3月就有申請保護令，有效期間從107年4月直到109年4月，2人於108年結婚，108年1月2日、7月8日、8月2日，女方3次提告粘男違反保護令，警察局受理，依違反保護令移送地檢署偵辦。

彰化縣政府社會處長王蘭心說，王女兒子遭粘男用腳猛踹頭部影片曝光後，已超過6個月的告訴期，所以社會處12月4日提起獨立告訴，並嚴重譴責暴力行為，並無2年不處理的情形，社工師一直陪伴母子。

王蘭心指出，王女先前有一次車禍住院，粘男當時非常體貼照顧王女，也減少飲酒頻率、努力找工作，輔導期間王女、粘男關係趨向正向發展，透過高危機會議討論後，109年1月30日先予結案。

王蘭心說，從109年1月30日結案到今年7月28日，社政單位未接獲任何通報，直到7月29日，再次接獲警方通報王女又受暴，並不是外界所說「2年都沒有處理」，且王女也未提及孩子遭虐，社會處獲報立即又列入高危機處理，也再提供經濟、法律扶助。

王蘭心表示，暫時保護令在8月5日核發，雙方10月28日離婚，通常保護令在離婚當天核發，持續2年。