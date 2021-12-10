招標時物價上漲 彰化縣員林社區活動中心今動土

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市第一個兼具日間照顧功能的社區活動中心─溝皂社區活動中心，新建工程今天動工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市第一個兼具日間照顧功能的社區活動中心─溝皂社區活動中心，新建工程今天動工。記者簡慧珍／攝影

物價波動影響公共工程發包，員林市溝皂社區活動中心興建工程招標到六次，並減項軟硬體設施300多萬元才成功發包，今天舉辦動土典禮，預定明年底前啟用，成為員林市第一幢結合C級長照站暨社區照顧關懷據點的社區活動中心，

縣長王惠美、員林市長游振雄、員林市民代表會主席賴東位致詞時都說，溝皂社區活動中心第一次上網招標就遇上物價波動，鎮公所多次變更設計，最後以衛生福利部補助1346萬7000元、縣府補助149萬7000元、市公所自籌2103萬6000元，總金額3600萬元發包，將興建樓地板面積約558平方公尺的社區活動中心兼具日間照顧功能。

游振雄表示，溝皂社區活動中心在設計上貼心考量長者行動，規畫為地上一層樓的建築物及採用無障礙動線，完工後不僅是地方的重要休憩中心，還作為里民聯誼集會活動場所、地方長照重要據點和社區教學中心等多功能用途。

「一里一社區活動中心」是游振雄的施政目標，今（110）年9月19日大峯社區活動中心落成啟用，今日溝皂社區活動中心動土典禮，工期280個日曆天，預計明（111）年10月完工，截至今天，員林市有32個社區發展協會、21個社區活動中心，其中10個活動中心設有關懷據點。縣政府也設定全縣589個村里社區都有一個關懷據點，到本（11）月底，全縣社區照顧關懷據點已新增至300個。

彰化縣員林市溝皂社區興建工程今天動土，動工現場冠蓋雲集，喜氣洋洋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市溝皂社區興建工程今天動土，動工現場冠蓋雲集，喜氣洋洋。記者簡慧珍／攝影

員林 長照

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