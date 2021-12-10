招標時物價上漲 彰化縣員林社區活動中心今動土

物價波動影響公共工程發包，員林市溝皂社區活動中心興建工程招標到六次，並減項軟硬體設施300多萬元才成功發包，今天舉辦動土典禮，預定明年底前啟用，成為員林市第一幢結合C級長照站暨社區照顧關懷據點的社區活動中心，

縣長王惠美、員林市長游振雄、員林市民代表會主席賴東位致詞時都說，溝皂社區活動中心第一次上網招標就遇上物價波動，鎮公所多次變更設計，最後以衛生福利部補助1346萬7000元、縣府補助149萬7000元、市公所自籌2103萬6000元，總金額3600萬元發包，將興建樓地板面積約558平方公尺的社區活動中心兼具日間照顧功能。

游振雄表示，溝皂社區活動中心在設計上貼心考量長者行動，規畫為地上一層樓的建築物及採用無障礙動線，完工後不僅是地方的重要休憩中心，還作為里民聯誼集會活動場所、地方長照重要據點和社區教學中心等多功能用途。