彰縣兩國中3校舍耗資約2億2千萬今啟用

彰化縣立員林國中及明倫國中今天同時舉行校舍新建工程落成啟用典禮，員林國中多元學習中心獲地方士紳挹注400萬元，縣政府加碼到2143萬8000元，堪稱官民合作成功典範；明倫國中兩幢新校舍耗資1億6007萬3000元，附設非營利幼兒園，作為今年53周年校慶的大禮。

員林國中多元學習中心定位為兼具校園社區多元學習服務空間，地上4層樓，1樓圖書閱讀室、2樓資訊暨美學教室及家政暨手藝教室、3樓多功能活動教室及健康樂活教室、4樓多功能展演室；榮譽家長會長邱志成致詞表示，這幢大樓所費不貲，興建案乍聽有如「天方夜譚」，若非縣議員劉惠娟極力建議「快向縣長爭取」，他開口爭取之前也沒抱太大希望。

邱志成說，他承諾家長會、校友和地方人士將集資400萬元，贊助興建員林國中多元學習中心，當場縣長王惠美答應相對補助400萬元。王惠美坐在貴賓席，連忙出聲「縣府後來補助達2400萬元」。邱志成在台上回應，感謝縣政府和縣長全力支持，家長會和地方人士後來集資600萬元，除了400萬元捐作員林國中多元學習中心建設經費，另外200萬元做內部裝修費。

員林國中多元學習中心工程總經費6054萬5000元，內含教育部補助3510萬7000元、縣府配合款2143萬8000元，加上學校家長會、校友及地方仕紳捐助經費約400萬元。

明倫國中舉辦53週年校慶，並舉行晨曦樓暨雅藝樓新校舍落成啟用典禮。明倫國中原有校舍多為「老背少」建築，且有安全疑慮，雨季時淹水問題長期困擾全校師生，縣府積極協助爭取教育部核定老舊校舍拆除重建經費總計1億6007萬3000元，中央補助款1億4431萬5700元、縣政府配合款1575萬7300元，興建兩幢新校舍，共有32間教室並附設非營利幼兒園，新校舍完工後，縣府追加補助約145萬元，協助學校新購教學設施設備，提升學校整體教學品質。