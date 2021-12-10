夢想乘著氣球起飛 溪湖高中高三祈福激勵又浪漫

再過一個多月就要學測，國立溪湖高中照例舉辦高三祝福包高中祈福活動，今天15個畢業班各推派3名有「實力」高手，把羽毛球打過球網，全體應屆畢業生高喊「IN（贏）啦！」自我激勵往理想大學邁進。

每年年末，各高中職大多會舉辦大考祈福活動，溪湖高中年年挖空心思設計激勵考生士氣信心的活動，今年學務處組長張宏毅用印有溪高建築浮水印木板材質當祈福繪卡，讓高三學生寫上志願後，親自掛在學校中庭，明天起，高三學生經過中庭都會時看到自己寫的「祈福繪卡」隨風飄逸，時時激勵自己「要努力追夢。」

今年東京奧運，中華健兒競賽成績大放異彩，溪湖高中設計應屆畢業班各推派3名代表打羽球，這3名代表必須臂力十足，絕不能被東北季風打敗，今天風和日麗，每一名代表都順利把羽球打過球網，每打過一球，全體應屆畢業生高喊「IN啦！」仿效我國東奧代表選手的決心與拚勁，能像舉重與羽球項目奪金後讓國在賽場冉冉升起，象徵溪高考生在學測考場文思泉湧，拿下人生第二個升學大考的勝利。

今年溪高家長會致贈高三考生「包子、蛋糕、粽子」，諧音「包高中」，望子成龍與望女成鳳的心情不言可喻，校長楊豪森宣讀祝「包中詞」福語，激勵學生士氣挑戰60級分，應屆畢業班導師各自心戰喊話，還有導師「獻聲」，炒熱氣氛。壓軸活動是校長楊豪森、行政人員和應屆畢業班師生抬頭仰望氦氣氣球升空，楊豪森說，學生認真準備學測，讓嶄新人生如氣球一般隨風高飛。