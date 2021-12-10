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監院要查彰化母子被家暴案 王惠美親上火線說分明

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右2）今天下午率警察局長吳坤旭（左2 ）、社會處長王蘭心（右1）及鹿港分局長郭志豪說明彰化母女被家暴案。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）今天下午率警察局長吳坤旭（左2 ）、社會處長王蘭心（右1）及鹿港分局長郭志豪說明彰化母女被家暴案。記者劉明岩／攝影

彰化縣粘姓男子長期虐打王姓前妻及6歲繼子案，監察院已申請自動調查彰化縣政府及警方的違失，彰化縣長王惠美今天下午親上火線說明，表示王女3次報案，警方均受理，並由社會處獨立提起告訴，粘男已由檢察官收押偵辦，王惠美強調，會全力配合監委調查，而政府應利用此一時機，全面檢討社會安全網整個架構。

王惠美強調，目前安全網體制分得很細，一個有問題的家庭，可能從家暴、身障殘疾等多個層面，目前都是多個人去掌握這方面，卻不像現今村里幹事的模式，她認為，目前社工人員的配置應該是以每村里都要有相關的社工人員，才能掌握該區塊情況，了解後協助對外尋求更專業的支援和緊急處置作為，如此，才能真正達到社會安全網的防治。

監察委員是針對警方第一次獲報，卻未見到王女隨即離去，造成母子再被毆打，竟靠網紅爆料，隔天才獲救，申請自動調查彰化縣政府社會安全網是否發揮功能，並追究警方受理過程是否有違失。

王惠美今天下午率警察局長吳坤旭、社會處長王蘭心及鹿港分局長郭志豪說明，王惠美表示，王女從去年到今年7月28日從未向110或113專線報案，並無外界所傳隱瞞兩年不處理的情事。12月3日網紅爆料講的是今年3月的事，但王女7月報案時並未提及，在縣府知道後，雖然已過了6個月的提告期限，為了保護母子二人的安全，立即主動向地檢署提出獨立告訴，由警局拘提施暴者到案，經檢察官聲押獲准，解除受暴者的恐懼陰影。

吳坤旭說，今年7月28日員警到場未積極處理王女報案一事，經查王女是當天主動打電話到分局洪堀派出所，指定找熟識的胡姓勤區警員報案，胡姓警員立即派遣2位員警到場處理，員警到場後，立即下車查看，並在王女住處周遭及窗戶巡視，但因大門上鎖，呼叫王女未應答。

員警只得另撥打王女手機及室內電話均未接聽，且當時粘男在室外，胡姓警員就撥打電話給王女與粘男熟識的莊姓友人(阿清)到場協助處理，員警在現場察看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開現場，事後王女向警察局投訴，經調查釐清事實，本案處理員警未依規定妥適處理，已分別處分，如調查有其他違失會進一步處分 。

王女並針對此事向局長信箱投訴三次，卻反而接獲員警電話抱怨她「越級投訴」，吳坤旭表示，由於王女說法與員警說法不一致，目前仍在調查中；至於6歲男童被腳踹影片，經查是今年3月間發生，王女並未向鹿港分局及其他警察機關報案，鹿港分局在12月3日獲報後，隔日即12月4日報請彰化地檢署指揮偵辦，並獲核發拘票，拘提粘嫌到案。

這名7歲童被繼父暴踹影片引來社會公憤，也關心他的情況，王蘭心強調，現在透過校園心理輔導機制，灌輸正向能量，希望這孩子心裡的創傷能夠儘早恢復，而媽媽一開始也沒跟社會處說孩子被打的真相，說是孩子自己跌倒的，因此，受害者要懂得求救說出真相是很重要的環節，通報後就會有資源介入，而不是隱匿或自己受苦。

縣府教育處幼兒教育科科長吳芊葳表示，自從收到相關保護令，學校早已啟動相關機制並通報，同步進行相關校內輔導機制，校內輔導機制啟用後，也啟用學生就學安全計畫，必須預防相對人(施暴者)於孩子就學期間的二度騷擾，學校這邊都做得很完善，也進入三級輔導階段，孩子目前於學校學習狀況良好，也持續予以關心協助輔導。

6歲男童被粘姓繼父家暴，傷痕累累。圖／本報資料照片
6歲男童被粘姓繼父家暴，傷痕累累。圖／本報資料照片
粘姓男子今年3月涉嫌對6歲繼子連踹7次，影片曝光後，引起公憤。圖／本報資料照片
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王惠美 警察

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