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改善無障礙廁所 大甲太白里高二橋下搖身舒適休憩空間

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供
立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供

台中市大甲區太白里通天路與高速公路交會處，有超過百坪休憩及運動的優質空間，受限只有簡易式蹲式馬桶，長者使用不便；立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。

今年4月，太白里里長曾進財及地方仕紳向立法院副院長蔡其昌陳情，由農委會水保局台中分局匡列經費236萬元，辦理改善廁所空間，並於今年11月1日完工。

今(10日)天上午，蔡其昌邀集相關單位一同視察會勘，農委會水保局台中分局局長邱啓芳表示，改建提供太白里社區民眾廁所3 間（含男、女廁及無障礙廁所各一間）、將種植輪傘莎草、藺草、野薑花等綠美化植栽，工程自110年4月9日開工至110年11月1日完工，使用執照預計12月底前取得。

蔡其昌表示，再次來到太白里的橋下空間會勘，這裡已從過去的荒煙漫草，成為一個優質的休憩空間，提供籃球場、休息聊天的桌椅給民眾使用，成為里民聚會、運動的好場所，這對一個農村的社區而言，是非常好的事情，希望繼續為鄉親解決問題。

台中市議員施志昌表示，這幾年來陸續爭取市府的綠美化經費以及水保局一期、二期補助，這些工程也在副院長與高公局協助下順利完工，中央地方合作持續解決鄉親的問題。

立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供
立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供
立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供
立院副院長蔡其昌爭取236萬元改善設施，建置3間公廁，並綠美化植栽，預計本月底取得使用執照，讓橋下空間更加舒適。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供

蔡其昌 綠美化

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