芋頭產期價格好竊案頻傳 中市警護農加強巡邏
正值芋頭產期，芋頭價格好，市議員指稱中市大甲、清水地區近來不斷發生芋頭遭竊並被運到市場販賣狀況，讓芋農氣得牙癢癢。大甲警分局今天表示，目前已鎖定車輛將加強巡邏。
台中市議員施志昌今天接受中央社記者訪問時指出，近2年來芋頭價格好，最近收到大甲、清水地區多名芋農陳情，指稱芋頭田裡有零星未採收、賣相較差的芋頭遭竊被拿到市場販賣，雖然是零星遭竊，但累積起來量也不少。
施志昌表示，涉嫌偷竊芋頭的大多是大甲、清水與苑里等區70至80歲的長輩，農民不希望報警，但期盼台中市政府能拿出對策，防止芋頭不斷遭竊。
大甲警分局向媒體指出，在芋頭、蔥等農作物採收季節均有編排「護農勤務」，加強清晨0時至清晨4時的巡邏，另有守望相助隊配合巡視；目前已鎖定特定車輛，積極布線查緝。
警方呼籲，部分年長者涉擅自進入芋田撿拾芋頭，未經地主同意擅自撿拾芋田的芋頭是竊盜行為，竊盜為公訴罪，一經地主通報即依法偵辦，切勿擅自撿拾以免觸法。
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