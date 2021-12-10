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台中大安媽祖園區進度曝光 媽祖石雕像預計2024年完成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李榮鴻指舊大安溪橋完成修復，市府應儘速連接斷橋。圖/李榮鴻提供
台中市議員李榮鴻指舊大安溪橋完成修復，市府應儘速連接斷橋。圖/李榮鴻提供

台中市議會市政總質詢，市議員李榮鴻關切甲安埔地區三項重大建設進度。要求工程已發包的溫寮溪聯絡道盡快動工、大安媽祖雕像盡快建置完成、大安溪斷橋也要盡快重建連接。

議員李榮鴻說，大安媽祖園區媽祖雕像建置一波三折，市政府必須讓地方民眾清楚了解目前的推動進度。

觀光旅遊局長韓育琪說，市府相關單位已拜訪在地人士，定調使用石雕石材，感謝企業界贊助，觀光旅遊局也邀請工程專家將召開審查會議，並同步招商，預計2023年完成招商，媽祖雕像預計2024年完成。

另舊大安溪斷橋修復，李榮鴻說，舊大安溪橋於2004年年七二水災沖毀後形成斷橋，2006年登錄為台中歷史建築，對中部人來說有特殊的歷史意義。

李榮鴻指出，立委楊瓊瓔和江啟臣積極向中央爭取經費補助，總經費1億1500萬元由中央地方各負擔一半，修復工程已完成驗收，預計年底前移交給大甲區公所，接下來是斷橋的重建連接，他要求市府觀光局積極辦理，不能只停留在研議的階段。

觀光旅遊局長韓育琪表示，舊大安溪橋屬歷史建築，文資修復驗收完成後會移交給大甲區公所，只要經費許可會連接斷橋，經費高達8千多萬，市府會向中央爭取補助。

此外，李榮鴻針對國道三號大甲交流道銜接台61線新闢工程「第一期溫寮溪旁聯絡道」這項工程已發包決標，地方引頸期盼何時能開工？

建設局長陳大田強調，這項工程經費高達9億多，還需進行危險評估和準備作業，預期一月上旬開工。

斷橋 媽祖 歷史建築

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