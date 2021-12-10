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國民黨南投縣黨部搬遷 喊出大團結備戰公投和明年大選

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國民黨南投縣黨部搬遷，號召失聯黨員回家，備戰四大公投和明年選戰。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部搬遷，號召失聯黨員回家，備戰四大公投和明年選戰。圖／國民黨南投縣黨部提供

國民黨南投縣黨部今天舉行喬遷，並舉辦127周年黨慶。中央黨部秘書長黃健庭和多名中常委前來助賀，南投縣黨部林儒彬主委發榮譽狀表揚資深黨員黃世榮等人，呼籲失聯黨員回家，國民黨大團結，贏得公投，打贏明年大選。

南投縣長林明溱說，10年來，國民黨在南投縣的縣長和立委選舉，向來戰無不勝，他呼籲黨員同志，大家要團結，打贏明年的五合一大選。

早年國民黨南投縣縣黨部位在南投稅務出張所旁，九二一地震全倒，一度租用縣農會，後來搬到南投市公所對面的民眾服務分社。最近民眾服分社被法拍，縣黨部在南投市祖祠路和華陽路口的透天厝當辦公室，今天歡喜入厝。

黃健庭說，核能發電可以使排碳量減低，改善國內空汙，這是全球能源趨勢，若啟動核四，中火即可減少燃煤。公投結果更和台灣未來的發展密切相關，他高呼，「四個都同意、台灣更美麗」。大家團結、贏得公投。

國民黨南投縣黨部搬遷，主委林儒彬號召失聯黨員回家，備戰四大公投和明年選戰。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部搬遷，主委林儒彬號召失聯黨員回家，備戰四大公投和明年選戰。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部搬遷，號召失聯黨員回家，備戰四大公投和明年選戰。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部搬遷，號召失聯黨員回家，備戰四大公投和明年選戰。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投 國民黨 公投

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