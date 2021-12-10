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疣胸琉璃蟻侵門踏戶很惱人 民眾可申請誘餌防治

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，疣胸琉璃蟻常順著鐵索、電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，疣胸琉璃蟻常順著鐵索、電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影

近年來，疣胸琉璃蟻的危害逐漸擴大全台，彰化縣緊鄰八卦山地區也十分嚴重，除了影響農民耕作外，還會侵入住家，十分惱人，最近縣府獲得中央補助，陸續發放餌劑及資材給彰化、員林市及芬園鄉，希望能有效防治，有需要的民眾可以向公申請 。

依疣胸琉璃蟻專家彰化師範大學生物系教授林宗岐研究，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，蟻巢屬多蟻后型，分布在海拔500至600 公尺以下山麓竹林、雜木林、荒廢地及農園等環境，原本並不對人類居家環境造成影響，但疑因從約10年前，有外來族群進來台灣，也可能是外在環境變化，包括天氣變熱、耕作及蟲害防治方式，造成疣胸琉璃蟻北遷，以及由野外而進入室內的行為模式改變。

林宗歧指出，疣胸琉璃蟻造成的蟻害，由南部往北部擴大，原本喜歡在隱蔽性高的環境築巢，族群數量增高時，則會侵入居家環境，在天花板、隔間夾板、電箱等居家設施築巢，而電線、水管及網路線都成了疣胸琉璃蟻的「蟻道」，如同高速公路侵門踏戶，進入室內，造成民眾生活困擾。

彰化縣臨八卦山一帶鄉鎮市也受到疣胸琉璃蟻危害，縣府農務暨植物保護科長黃松欽說，疣胸琉璃蟻除了會沿氣窗、窗沿、電線、及門縫侵入屋內爬行，甚至會咬人或造成電器故障外，也影響農民耕作，因疣胸琉璃蟻愛吃甜，像荔枝、龍眼樹等都可見到蹤跡，而八卦山咖啡農也深受其害，農業處因此採購連身防護衣給咖啡農罩住全身，以免爬進衣內造成不適。

為避免疣胸琉璃蟻災情擴大，農委會提供誘號餌及資材，進行全台的全面防治，最近針對提出申請的彰化縣政府即協助員林市、彰化市及芬園鄉公所舉辦宣導講習會，發放液態螞蟻餌劑、無香料的肥皂水、皂素及皂鹽類植物保護資材給民眾，有需要的民眾可以提出申請。

疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，圖中的疣胸琉璃蟻順著電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，圖中的疣胸琉璃蟻順著電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
目前農委會有提供含甜液態物的有毒餌劑，只要疣胸琉璃蟻取用後，帶回蟻窩供蟻后或其他疣胸琉璃蟻食用，就能達到防治的效果。記者劉明岩／攝影
目前農委會有提供含甜液態物的有毒餌劑，只要疣胸琉璃蟻取用後，帶回蟻窩供蟻后或其他疣胸琉璃蟻食用，就能達到防治的效果。記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，疣胸琉璃蟻常順著鐵索、電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，疣胸琉璃蟻常順著鐵索、電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，疣胸琉璃蟻常順著鐵索、電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，疣胸琉璃蟻常順著鐵索、電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，圖中的疣胸琉璃蟻順著電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影
疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，圖中的疣胸琉璃蟻順著電線當成蟻道行走。 記者劉明岩／攝影

琉璃蟻 農民

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