台中十大伴手禮明起現場票選 市府歡迎大家投票參與

台中市十大伴手禮現場票選明天起兩天在市民廣場舉辦，工商發展投資策進會總幹事黃于珊上午說，除了有優質的烘焙產品，今年也有有4項農特產伴手禮躋身百強，還有「宅經濟」下的拌麵商品爭奇鬥豔，歡迎大家去投票。

她說，11、12日兩天在市民廣場展售的前百大優質伴手禮都經過專家嚴選，並從上午10時到下午4時開放民眾現場投票。除了選出首獎店家，另還有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證，都希望有市民的參與。

黃于珊說，上半年受疫情影響，工策會推動伴手禮相關活動上側重社群行銷等線上管道，隨著疫情趨緩，台中購物節系列實體活動讓各商圈都熱鬧滾滾，因此今年特別在東勢客家文化園區、市民廣場、太平長億夜市、大里內新市場以及豐原廟東商圈舉辦多場商圈快閃活動，也邀請本市學生團體勁歌熱舞，讓更多年輕朋友認識台中市十大伴手禮。

她說，台中購物節截止後，十大伴手禮接力登場，參賽產品一年比一年優質，尤其是台中的烘焙產品揚名海內外，今年前百大商品有不少第一次參賽的店家來勢洶洶，而知名老店也不惶多讓，推出新產品前來應戰。

但是，除了糕餅很優秀，今年地方農漁會也有4項農特產伴手禮躋身百強。另外，疫情下「宅經濟」興起，拌麵商品不少，不僅口味上各有千秋，店家在麵體造型上也各有巧思。