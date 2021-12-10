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白牌車注意了！監警小組在梨山、合歡山武嶺同步稽查

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動。圖／台中區監理所提供
台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動。圖／台中區監理所提供

保障合法運輸業及維護民眾搭車權益，台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動，昨天兩地共取締違反公路法案件4 件，籲民眾遊客如有山區旅遊乘車需求，應選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益，避免發生事故或糾紛時，避免發生求償無門的情形。

台中區監理所表示，耶誕假期及跨年即將到來，隨著高山不時有雪景出現，吸引不少國內遊客上山欣賞日出及賞雪，但近來獲報不少白牌車出沒梨山及合歡山區，違法營運載客，不只影響合法交通運輸業者的權益，在山區道路違規搶快，對行車安全更欠缺保障，因此昨天起組成稽查小組分區同步聯合稽查白牌車。

所長魏武盛說，山區白牌車暗藏乘車風險，台中區監理所兵分兩路，針對經常出沒的白牌車，一路由豐原監理站與台中市警局和平分局深入梨山部落；一路由南投監理站與南投縣警局仁愛分局在合歡山武嶺、清境等地，兩地定同步執行稽查勤務，呼籲民眾勿因貪圖一時方便而搭乘，並強調稽查行動將不定期不定點排班持續執法。

公路總局指出，白牌車違法營運，個人被查獲最高處罰鍰50萬元並吊銷非法營業車輛牌照及駕駛人駕駛執照，法人部分最高處罰鍰2500 萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動。圖／台中區監理所提供
台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動。圖／台中區監理所提供
台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動。圖／台中區監理所提供
台中區監理所稽查小組即日起同步於梨山、合歡山武嶺等地，展開聯合稽查違法營運白牌車行動。圖／台中區監理所提供

合歡山 南投

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