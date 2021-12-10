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南投數百隻大魚浮水面疑放生 幾乎全數暴斃
南投市平和大排上周出現數百隻魚群集體浮出水面，經過一周時間幾乎全數滅絕，水面只見零散暴斃的死魚。南投縣環保局表示，這些魚群疑似有人放生，但因平和大排主要以生活汙水為主，導致魚群集體暴斃，縣府將追查哪些民眾或團體放生，依「南投縣放生保育自治條例」開罰。
平和大排末段水域4日被發現大批魚群聚集，主要是吳郭魚還有部分錦鯉，這些魚體型碩大，每尾魚至少60公分，卻集體浮出水面，嘴巴不斷開闔，且水面漂浮垃圾，居民懷疑是水質遭汙染或惡化，才出現魚群缺氧浮出水面。
南投縣環保局表示，水保科固定會到溪流、排水系統採樣監控水質，之前並未發現平和大排水質遭汙染。平和大排主要排放家庭生活汙水。研判最近乾旱少雨，平和大排水量減少，導致水中含氧量不足，魚群才集體浮出水面。
水保科長柯昱濠說，已經派人到平和大排採水樣，並未發現水質遭汙染，但因為平和大排主要排放生活汙水，加上冬季缺水，水中含氧量低。這些魚群都是體型碩大的成魚，並沒有幼魚或魚苗，並非原本生長在平和大排水域，根據民眾所說，研判可能是有個人或團體買來放生，因為平和大排末端水質不佳，才導致魚群陸續暴斃。
南投縣農業處表示，有些宗教團體會買魚類放生，但是放生的環境不合適生存，導致放生的魚群死亡，放生變成放死，違反「護生」初衷；如未經核准擅自放生者，將依「南投縣放生保育自治條例」處新台幣10萬元以下罰款。
柯昱濠也說，平和大排垃圾已經清除，但這兩天又出現垃圾，甚至整袋垃圾直接丟入大排，環保局將再次清除，並加強稽查，如發現亂丟垃圾，將依廢棄物清理法開罰。
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