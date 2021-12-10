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豐富專案園區邁大步 盧秀燕:國民運動中心明年1/10動工

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分催生豐富專案園區，開心運動中心明年1月將動工。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分催生豐富專案園區，開心運動中心明年1月將動工。記者陳秋雲／攝影

台中市豐原區豐富專案園區從前市長胡志強任內取土地、林佳龍規劃到現任市長盧秀燕，歷時11年，盧秀燕今宣布明年1／10規劃中的國民運動中心率先動工，接著還有豐原轉運中心，一棒接一棒，啟動豐原重大建設。

市議員張瀞分指出，豐原人期盼豐富專案園區早日開發，目前夜間經過，雖可看到已整地，但不知何時動工。盧秀燕說，「豐富專案」總開發區面積達5.51公頃，定位為運動產業園區，豐原國民運動中心下月10日先動工，未來引進運動、商業服務等產業

盧秀燕說，豐富專案園區是豐原近年最重大建設，這是一塊很棒的園區，在議員張瀞分等人不斷催生，終於啟動。但園區面積很大，產業園區招商需要一點時間，她要求建設局與地政局要點亮園區， 綠美化加上夜間照明，有利經發局招商。

她說，建設局會先打造一片綠油油的公園，在園區整體開闢前，讓市民可以休憇、運動。而下月10日國民運動中心率先開工，印證她的施政目標「開不了工的要開工。」

台中市豐原區的「豐富專案」定位為運動產業園區，除興建豐原國民運動中心，並引進運動、商業服務等產業。建設局表示，未來園區完成開發後，將成為豐原門戶新核心，提供民眾辦理多樣化藝文、教育、休閒、集會及運動等活動。

豐原國民運動中心規劃地下一層至地下三層停車場，提供200個停車位，同時規劃社皮里活動中心提供里民使用，工程開發後將取得公共設施用地約2.1公頃，包含道路用地0.41公頃、園道用地0.53公頃、綠地與綠兼滯用地0.58公頃及體育場用地0.58公頃。

台中市長盧秀燕宣布，豐原國運中心下月10日開工。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕宣布，豐原國運中心下月10日開工。圖／中市府提供
台中市豐原區豐富專案占地5公頃。圖／台中市政府提供
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盧秀燕 台中市 胡志強

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