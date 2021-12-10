豐富專案園區邁大步 盧秀燕:國民運動中心明年1/10動工

台中市豐原區豐富專案園區從前市長胡志強任內取土地、林佳龍規劃到現任市長盧秀燕，歷時11年，盧秀燕今宣布明年1／10規劃中的國民運動中心率先動工，接著還有豐原轉運中心，一棒接一棒，啟動豐原重大建設。

市議員張瀞分指出，豐原人期盼豐富專案園區早日開發，目前夜間經過，雖可看到已整地，但不知何時動工。盧秀燕說，「豐富專案」總開發區面積達5.51公頃，定位為運動產業園區，豐原國民運動中心下月10日先動工，未來引進運動、商業服務等產業

盧秀燕說，豐富專案園區是豐原近年最重大建設，這是一塊很棒的園區，在議員張瀞分等人不斷催生，終於啟動。但園區面積很大，產業園區招商需要一點時間，她要求建設局與地政局要點亮園區， 綠美化加上夜間照明，有利經發局招商。

她說，建設局會先打造一片綠油油的公園，在園區整體開闢前，讓市民可以休憇、運動。而下月10日國民運動中心率先開工，印證她的施政目標「開不了工的要開工。」

台中市豐原區的「豐富專案」定位為運動產業園區，除興建豐原國民運動中心，並引進運動、商業服務等產業。建設局表示，未來園區完成開發後，將成為豐原門戶新核心，提供民眾辦理多樣化藝文、教育、休閒、集會及運動等活動。