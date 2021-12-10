3箭齊發賣台東鳳梨釋迦 果農：把握機會闢國內市場

中國暫停台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦進入量產，小英之友會發起團購，立委劉櫂豪開設線上購買「豪釋平台」，台東縣政府也協調大賣場上架，果農希望能藉這機會開闢國內市場。

中國今年9月間公告台灣釋迦驗出有害蟲暫停輸入，台東鳳梨釋迦9成銷往中國，受到嚴重衝擊，12月初鳳梨釋迦陸續上市，除了農委會啟動應變措施外，台東各界也發起採購。

台東縣小英之友會長簡維國今天接受中央社記者訪問表示，得知中國禁鳳梨釋迦後，擔心因中國的政治手段而影響到台東果農銷量，近日主動和釋迦農聯繫了解，在與總會討論之後決定將透過小英之友會會員們一起發動團購。

他說，在今年夏季就跟台東農民訂購過芒果的小英之友會全國總會長顏志發和國策顧問秦嘉鴻，以及基隆、南投縣、彰化縣、桃園市、宜蘭縣、高雄市、新竹市等縣市的小英之友會長都表示，上次一起團購的台東農產品CP值極高、品質非常好，這次也會號召團購釋迦。

劉櫂豪也開設線上購買「豪釋平台」，協助推廣促銷鳳梨釋迦1000箱，每箱10斤A果含運費700元，即日起歡迎各地好朋友來登記下單，產地直送。

劉櫂豪說，過去鳳梨釋迦在國內銷售不多主要為外銷中國，許多民眾沒有品嚐過，這次希望透過多元的行銷平台，能讓國人更加認識鳳梨釋迦，了解如何品嚐以及營養價值，盼望透過產地直銷媒合，能夠推廣給更多民眾，歡迎對台東優質農產品有興趣的民眾，可以透過劉櫂豪臉書與官方LINE，線上下單。

另外，台東縣長饒慶鈴也在第一時間聯繫賣場、超商等通路，12月起家樂福271家門市、全聯近千家店面全面上架，3900家便利商店也會在近日內加入。

饒慶鈴在臉書上表示，鳳梨釋迦全台灣上架，顆顆精選又漂亮，1大顆2人吃剛剛好，買2顆小家庭一起品嘗更甜蜜。市場初步反應都很不錯，謝謝大家力挺鳳梨釋迦，也請農民好朋友務必做好品質控管，安全用藥、產銷履歷、有害生物零檢出，永續鳳梨釋迦產業，大家一起努力。

台東縣釋迦生產合作社理事主席王志偉接受中央社記者電話訪問表示，目前還看不出鳳梨釋迦的價格有大幅波動，他建議藉著這次機會推銷國內市場。他說，過去台東鳳梨釋迦以外銷為主，國內很少吃到，政府應該多舉辦國內促銷活動，填補這10幾年的空白，這才是長遠之計，否則這些短暫的銷售行為過後，問題還是會浮現。

台東縣政府農業處長許家豪表示，目前國內農會的收購價每斤40元上下，外銷20元至30元間，和去年相較波動不會很大，在賣場2顆900公克的次級品和A極品都賣到149元。