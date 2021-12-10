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台中十大伴手禮 市民廣場2天現場票選

中央社 / 台中10日電

第13屆台中市十大伴手禮現場票選活動將於明天起連2天於市民廣場舉行，今年不只糕餅、農特產品，更有傳統工藝產業產品入選前百大伴手禮，歡迎民眾到場投票

台中市工商發展投資策進會今天發布新聞稿表示，11日、12日於市民廣場展售經過專家評選、遴選出的前百大伴手禮，自上午10時至下午4時開放民眾現場投票。

工策會指出，除最終的「十大伴手禮首獎」店家，工策會也設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證。

工策會總幹事黃于珊表示，台中的烘焙產品揚名海內外，今年前百大商品能看到不少首次參賽的店家，知名老店也推出新產品應戰；台中不只糕餅很優秀，今年地方農漁會強棒出擊，共有4項農特產伴手禮躋身百強。

黃于珊說，台中是歷史悠久、文化底蘊深厚的城市，新舊文化融合下，至今仍保有編織、雕刻、木作、金工、漆器等傳統工藝產業，今年非食品組有很多新創、文創店家把台中的特色發揮在產品上，兼具美觀實用又充滿台中味，更曾登上國際舞臺。

工策會說明，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron疫情，市府持續密切觀察，並配合中央防疫措施做好整備，防疫期間，請參加現場活動民眾配合全程佩戴口罩，請勿邊走邊吃，仍須做足防疫準備。

伴手禮 投票

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