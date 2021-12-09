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田中農會百周年 稻草藝術節彰化乳牛節一起登場
彰化縣田中鎮農會百周年慶即將展開，今年結合稻草藝術節暨彰化乳牛節將於12月11、12日在田中鎮頂潭里望高寮登場，田中農會總幹事張瑞欣說，遊客可以與稻草裝置藝術拍網美照，還有巨型米龍展示、牛奶品嚐、彩繪乳牛公仔、親子趣味滾滾牧草等活動，要讓大家玩得開心、拍得過癮。
一般在廟宇法會祈福才看得見的米龍，竟然在田中鎮頂潭里望高寮稻田現蹤，張瑞欣說，今年配合農會百周年慶，邀請鄉土藝術家用3500公斤在地農產品台梗九號米，打造一條巨大祥龍慶百年，祈福疫情肆虐下大家都健康平安，活動結束後這批「黑白兩稻」也將分送弱勢。
今年也邀請鄉土藝術家運用稻草編織50件稻草藝術作品，有各種造型的牛、稻草人、三隻小豬故事音樂團、大河馬、一群奔向幸福的小熊、絲瓜棚家禽、及許多人兒時記憶的農家「疊草垺」等稻草創作。
張瑞欣說，田中也有酪農區生產優質乳品，所以今年配合彰化縣乳牛節活動，當天有優質牛奶免費品嘗，國產雜糧DIY、親子食農教育等活動，歡迎民眾參加。
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