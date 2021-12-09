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田中農會百周年 稻草藝術節彰化乳牛節一起登場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮農會配合百周年慶舉辦稻草藝術節暨彰化乳牛節將在田中鎮頂潭里望高寮登場，遊客可和稻草裝置藝術拍情境照。圖／田中農會提供
彰化縣田中鎮農會配合百周年慶舉辦稻草藝術節暨彰化乳牛節將在田中鎮頂潭里望高寮登場，遊客可和稻草裝置藝術拍情境照。圖／田中農會提供

彰化縣田中鎮農會周年慶即將展開，今年結合稻草藝術節暨彰化乳牛節將於12月11、12日在田中鎮頂潭里望高寮登場，田中農會總幹事張瑞欣說，遊客可以與稻草裝置藝術拍網美照，還有巨型米龍展示、牛奶品嚐、彩繪乳牛公仔、親子趣味滾滾牧草等活動，要讓大家玩得開心、拍得過癮。

一般在廟宇法會祈福才看得見的米龍，竟然在田中鎮頂潭里望高寮稻田現蹤，張瑞欣說，今年配合農會百周年慶，邀請鄉土藝術家用3500公斤在地農產品台梗九號米，打造一條巨大祥龍慶百年，祈福疫情肆虐下大家都健康平安，活動結束後這批「黑白兩稻」也將分送弱勢。

今年也邀請鄉土藝術家運用稻草編織50件稻草藝術作品，有各種造型的牛、稻草人、三隻小豬故事音樂團、大河馬、一群奔向幸福的小熊、絲瓜棚家禽、及許多人兒時記憶的農家「疊草垺」等稻草創作。

張瑞欣說，田中也有酪農區生產優質乳品，所以今年配合彰化縣乳牛節活動，當天有優質牛奶免費品嘗，國產雜糧DIY、親子食農教育等活動，歡迎民眾參加。

彰化縣田中鎮農會配合百周年慶舉辦稻草藝術節暨彰化乳牛節將在田中鎮頂潭里望高寮登場，田中農會總幹事張瑞欣說，大家可來拍網美照、品嚐優質乳品。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮農會配合百周年慶舉辦稻草藝術節暨彰化乳牛節將在田中鎮頂潭里望高寮登場，田中農會總幹事張瑞欣說，大家可來拍網美照、品嚐優質乳品。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮農會配合百周年慶舉辦稻草藝術節暨彰化乳牛節將在田中鎮頂潭里望高寮登場，遊客可和稻草裝置藝術拍情境照。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮農會配合百周年慶舉辦稻草藝術節暨彰化乳牛節將在田中鎮頂潭里望高寮登場，遊客可和稻草裝置藝術拍情境照。記者林宛諭／攝影
今年也邀請鄉土藝術家運用稻草編織50件稻草藝術作品，有大河馬等各種可愛造型的裝置藝術。圖／田中農會提供
今年也邀請鄉土藝術家運用稻草編織50件稻草藝術作品，有大河馬等各種可愛造型的裝置藝術。圖／田中農會提供
田中農會百周年慶，邀請鄉土藝術家用3500公斤在地農產品台梗九號米，打造一條巨大祥龍慶百年，也為大家祈福。記者林宛諭／攝影
田中農會百周年慶，邀請鄉土藝術家用3500公斤在地農產品台梗九號米，打造一條巨大祥龍慶百年，也為大家祈福。記者林宛諭／攝影

農會 周年慶

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