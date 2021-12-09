「豊與豐」分不清！被日本人誤寫70多年 彰化永豊村確定明年正名

彰化縣埤頭鄉永豊村要正名了，縣政府今年11月18日核定通過永豊村改名永豐村，戶政系統電腦作業改名明（111）年元旦起生效；領銜永豐村正名公投的村民杜文仁今天表示，永豐村在日治時期被戶政人員誤寫為永豊村，能夠改回原名真是太好了。

埤頭鄉有3個村名有「豊」字，分別是永豊村、和豊村和豊崙村，都在日治時期從「豐」被誤寫為豊，因為日本字的豐就是豊，日本戶政人員從日本文化寫作豊並沒錯，但台灣脫離殖民統治之後，豊字不等於豐，為永豊等3村村民帶來70多年的生活不便。

杜文仁表示，郵寄信件和包裹如果寫永豐村，因投遞地址沒這個村，村民要出示證件向郵局說明，久而久之，郵局知道永豊村就是永豐村，村民才順利領取郵件，過去曾發生村民去世，法醫前來相驗時發現地址有誤，不願開立死亡證明，最後勞動駐區員警到宅說明。

永豊村有539戶、1900多名村民，埤頭鄉公所今年4月15日接獲杜文仁陳情希望改回為永豐村，杜文仁也推動村民連署及公投，永豊村辦公室5月13日舉辦村民大會，當天243人出席，221人贊成正名，29人反對，3票棄權，通過永豊村正名永豐村。

埤頭鄉公所指出，村民為正名申請召開村民大會，申請人數跨過村內十分之一戶長數，村民大會當天投票表決贊成改名接近87%，鄉公所依規定提報縣政府審查，核定公文11月18日寄到鄉公所，但全國戶政系統無法說改就改，已排定明年元旦起永豊村正名為永豐村，至於和豊村和豊崙村的大多數村民無意改村名，維持現狀。