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彰化縣YouBike退役不退休 轉機關團體繼續使用
彰化縣公共自行車已完成系統轉換，無樁式租賃系統MOOVO全面上線，舊的YouBike已退場，彰化縣府將1541台YouBike轉撥給其他單位，包含本縣3鄉公所、3地政事務所、52中小學、及26協會團體，讓資源活化再利用，作為推廣觀光之用。
即日起彰化縣民有機會在縣內看到去識別化的公共自行車的YouBike在道路，縣府城觀處表示，YouBike已不屬於彰化公共自行車租借系統的車輛，民眾想租借公共自行車，可先至MOOVO智慧單車官網註冊，依指示填入資料即可完成註冊，可使用手機APP、及悠遊卡或一卡通等電子票證租借車輛，也可加入保險，讓騎乘過程更安心。
城觀處也說，彰化縣退役YouBike已完成去識別化，縣府透過分階段調查相關單位需求後，進行轉撥綜合評估考量，交由其他機關學校或人民團體，包括觀光旅遊相關團體、社區發展協會等，用於推動小旅行或供遊客使用等，能夠有助於推展觀光旅遊，並延續其使用效益。
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