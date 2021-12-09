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學生午餐凍漲10年議員籲補助10元 盧秀燕：務實研究

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（右）要求市府多補助學生午餐10元。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林祈烽（右）要求市府多補助學生午餐10元。記者陳秋雲／攝影

台中市國中小學生午餐從縣市合併以來凍漲至今，歷任市長改採補助每人每餐5元，挹注食材費。今年萬物再漲，午餐廠商叫苦連天，市議員林祈烽總質詢，要求市長盧秀燕比照老人健保補助、公車市民優惠，如不全額補助，至少補助每生10元，讓學生午餐菜色新鮮營養。市長盧秀燕說，她支持免費吃午餐，但全額補助需28.4億，財政有困難。

議員林祈烽、施志昌與鄭功進要求市長盧秀燕，應全面補助學生午餐經費，徹底解決各校午餐價差，學童吃的更營養更健康。教育局長楊振昇表示，要做到全面免費，最高要28億4400萬元，扣除已補助弱勢學生，最少要17億2103萬元。

施志昌表示，縣市合併11年，縣市區學校午餐差了約5元，縣區約38至43元，市區甚至有45至50以上，他擔心縣區學校午餐菜色不好，希望市府能夠透過制度弭平這樣的落差。

林祈烽說，老人健保費一年全額補助22億元，免費雙十公車一年補助30億元，午餐全額補助28億4400萬元，介於老人健保和免費公車的補助金額，為何市府不能全額補助？市府賣抵費地增加財源，應可讓孩子吃更好。

市長盧秀燕說，站在她的立場，都吃免費她當然支持，但她的個性不喜歡做「空喙哺舌」的事。市府不只補助5元，還有水果6元，還有三章一Ｑ的6元，一年總補助是6億300萬元，六都第一名，未來是否會有更多補助，會再研究，但須務實。

議員建議營養午餐如統一規定價錢，家長會抗議，因各地物價不同，且都是使用者付費，如統一訂價，一些物價較低的地區家長為什麼要付比較多的錢？

盧秀燕 營養午餐

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