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全國十大綠色照顧優良典範在二林 長者一人一菜慶得獎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林鎮農會綠色照顧站今天舉辦歲末成果發展會，學員統統有獎。記者簡慧珍／攝影
二林鎮農會綠色照顧站今天舉辦歲末成果發展會，學員統統有獎。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮高齡（65歲）以上人口占總人口數20.6%，遠遠領先彰化縣平均值16.31%，二林鎮農會自去年（109）年起開辦綠色照顧站，課程應用二林鎮農特產品蕎麥、紅龍果、薏仁和葡萄，透過家政系統和農業志工協助高齡者從學習中得到樂趣，相關成果入選農委會今（110）年全國十大綠色照顧優良典範。

二林鎮農會綠色照顧站今天舉辦今年最後一場次成果展，長者紛紛搬出今年最滿意的作品，包括利用紙飲料盒縫製的提袋、手機吊飾、手工肥皂、植物染、瓷盤彩繪等，琳瑯滿目，近60名長者開心跟著舞台上的綠色照顧指導人員隨音樂節奏手舞足蹈，活動結束後相約「有課就來上，不要閒在家。」

二林鎮農會綠色照顧站頒發突出貢獻獎、最佳服務獎、資深學究獎、愛心天使獎等十大獎項，綠色照顧站有兩班學員，合計60人，人人有獎。獲頒資深學究獎的90歲洪匙曾是內衣工廠作業員，30年前退休成為專職家庭主婦，她說，綠色照顧站開課她必到，能學習新知識，又可以結交朋友，身心開朗，頭腦才不會退化。

二林鎮農會綠色照顧站學員平均年齡逾70歲，幾乎個個好學不倦，鎮農會設計創新課程加強長者手部功能及思考能力，安排手工藝、烹飪、繪畫等課程，聘請才藝老師和家政班老師指導學員製作鑰匙圈、手機吊飾、瓷器彩繪、植物染等手工藝品，使用二林鎮特產蕎麥、紅龍果、薏仁、葡萄入菜，學員都是家庭「煮」婦，家政班老師解說和示範一次，學員便能牢記於心，紅龍果果凍、蕎麥饅頭、葡萄果汁或沙拉，薏仁甜湯或薏仁粥，樣樣美味可口。

二林鎮農會總幹事邱士平說，二林鎮人口高齡化，每5人之中就有一人年滿65歲，鎮農會是在地民眾的「好厝邊」，響應農委會「綠色照顧」政策，利用空間成立綠色照顧站，農會家政班設計均衡飲食及高齡友善餐飲的綠飲食，衛福部社區營養推廣中心合作推動營養諮詢，再經由培訓綠色照顧種籽師資，讓長者從學習中應適團體活動，從參與公共事務中建立自信，建構以農業為本的三生（生產、生活、生態）美好照顧網絡。

二林鎮農會綠色照顧站的學員今天一年一菜，好料滿桌，今人垂涎三尺。記者簡慧珍／攝影
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農會 紅龍果

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