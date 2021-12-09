學生午餐4元補助回來了 盧秀燕：補助能多不能少

台中市民進黨多位議員今質詢指出，市府把農業發展基金補助每名學生午餐的4元未編入預算。市長盧秀燕感謝議員提醒， 她表示補助午餐只能多不能少」不管用什麼科目，絕對不能餓到孩子。

議員江肇國指出，台中市一直有農發基金補助國中小午餐，每名學生4元。但他發現，市府下年度卻沒有編這筆預算，他質疑市府為何要刪這筆錢？

市長盧秀燕強調，學童營養午餐補助「只能多，不能少」，明年確定不會減少４元補助，仍將從農業發展基金補貼學校午餐，並透過超支併決算方式處理，讓學童吃得營養又健康。

台中市學童營養午餐補助有3種，包括食材、每周水果6元和三章一Q產銷履歷，分別來自中央與地方預算。盧秀燕說，她感謝議員提醒。

台中縣市合併後，市府持續補助「國中小學生每生每周6元午餐水果費」由各校自行辦理採購招標作業。

因考量水果受限氣候及季節影響甚大，品質及價格不易取得平衡，2017年前市長林佳龍任內一度研議不再執行，但引起藍綠議員強烈反彈，市府改從106學年度起，由台中市農發基金補助國中小學生每生每周4元「午餐水果或副食品費」，各校可結合原有每生每周6元「午餐水果補助費」，提升午餐水果質量，也可採購副食品(如豆漿、牛奶等等)，均衡學生營養。

107學年度起，農業局推動「學生午餐供應在地水果試辦計畫」，將6元水果費及4元副食品費補助，依季節時令水果產銷情形，供應在地水果。另調查71校執行意見，多數學校表示供應之水果品項偏少、供應品質不穩定、供應頻率較以往各校自行執行時減少許多，經費回歸各校自行辦理採購招標作業。

2019年3月26日教育局與農業局研議後，每生每周6元「午餐水果補助」經費，由各校自行執行。農發基金挹注之每生每周4元「午餐水果或副食品補助」改由農業局協助農戶，落實農業發展及產銷調節，未再補助學校午餐。