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比中央更好康！盧秀燕催打疫苗：打第1劑送200元禮券
中央祭出100元禮券來催打疫苗，台中市長盧秀燕今天說，除了中央100元禮券，市府籌措財源也送100元禮券，針對第一劑還沒施打的民眾，下周一來打疫苗就送200元禮券，「比中央更好康」。
國民黨議員陳政顯說，變種病毒來勢洶洶，台中市第一劑疫苗覆蓋率約8成，還有2成左右還沒打，第二、三劑也要提高覆蓋率，市府應該想辦法鼓勵施打疫苗，最好是送現金，這樣最有吸引力。
盧秀燕說，目前台中市第一劑尚未施打的人數有56萬人，扣掉12歲以下不能打疫苗的兒童31萬人，還有25萬人未施打，其中以的生病不適合打或人在國外，剩下的民眾屬於仍在觀望、對疫苗有疑慮的，市府針對第一劑完全沒打的人，希望送禮券來鼓勵施打。
她強調，第一劑疫苗都沒打代表沒有基本的防護力，希望優先鼓勵施打，以提高整體保護力，中央補助100元禮券，市府自籌財源再加碼100元，總共200元來催打氣，希望大家都來打疫苗。
盧秀燕說，至於第二、三劑的民眾，她也鼓勵符合規定者儘速施打，如果能籌措出財源，未來也不排除獎勵打第二、三劑的民眾；目前以風險最高的優先鼓勵施打，也呼籲不要為了等禮券，該打第二、三劑的民眾還是儘快去打疫苗。
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