台中大安濱海樂園與大安國中iBike今啟用 騎單車輕旅行

台中市iBike大安濱海樂園與大安國中兩站點今天啟用，爭取設站的市議員吳敏濟今天邀交通局舉行說明會，吳敏濟表示，濱海樂園站讓遊客騎單車輕旅行，大安國中站能嘉惠師生與社區民眾，兩站將串連其他站，縮短城鄉差距，促進觀光發展，台中市交通局表示，台中市目前有871站，很快會達到1329站。

濱海樂園當地的福住社區總幹事易錦明表示，感謝吳敏濟議員爭取iBike，站點就在658公車站旁，遊客能輕鬆騎車到濱海自行車道、龜殼生態公園等，沙雕音樂季時也更能幫助遊客往返。

大安國中校長國立民表示，吳敏濟議員持續在關心學生權益，iBike讓學生上下學多了新選擇，家長能帶小孩微旅行，老師也可帶學生做戶外教學，偏鄉的小孩終於有機會體驗進步城市的交通工具。

交通局交通工程科股長曹雅博表示，市府自去年底推動iBike倍增計畫，今天啟用「大安濱海樂園」及「大安國中」站，各有15個車位，均採YouBike2.0系統。總計甲安埔地區站點來到23站，包含大甲17站、大安4站、外埔2站，後續站點也將加速施作，隨著 YouBike2.0的啟動，台中市很快會達到1329站，歡迎市民多加利用。

YouBike2.0採車上機設計，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車。座椅改良成按壓式，高度調整更容易。停車柱則用太陽能發電，免挖管接電讓佈點更彈性，達到廣而密的效果。