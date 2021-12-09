流通率全國第一 彰化縣今又揭牌啟用新愛的書庫

全國有36座數位愛的書庫，彰化縣就有3座，縣政府今天舉行縣內3座愛的書庫聯合揭牌啟用典禮，埤頭國中學生示範使用數位愛的書庫，教材立體化就像看動漫，與會來賓忍不住嘖嘖稱讚學生出生於數位時代，只要聽完簡要說明，數位教材立馬上手。

縣政府與財團法人台灣閱讀文化基金會續力合作，把愛的書庫送進校園，埤頭國中收到30部平板電腦和3個充電箱數位設備，成立彰化縣第三座數位愛的書庫，也是台灣閱讀文化基金會第卅六座數位愛的書庫，偏鄉合興國小、寶山國小設置兩座愛的書庫，分別是台灣閱讀文化基金會第249座、250座（包括數位愛的書庫）愛的書庫，各收到50個書箱，合計3000冊圖書。

縣長王惠美致詞說，到今天為止，彰化縣有30座愛的書庫，2142書箱、6萬4260冊圖書及3座數位愛的書庫，希望藉由愛的書庫延續閱讀美好及帶動愛的循環，彰化縣愛的書庫書籍流通率約73%，高全國平均值65%，都是教師和學生善用資源才能領先全國。

台灣閱讀文化基金會董事何正卿感謝王惠美重視學生閱讀教育，每次書庫揭牌都撥空參與，基金會也感謝耐特科技、立督科技及等在地企業的回饋鄉里，協助成立愛的書庫。何正卿說，全台實體愛的書庫已經有350座，約110萬個書箱，透過老師帶動學生共讀、分享，書籍藉由新竹物流讓運送，流通各縣市，散播閱讀種子，閱讀人次達到6200萬人次。

何正卿又說，全台36座數位愛的書庫，彰縣化就有3座，提供iPad、充電箱等設施，並以各數位書庫作為基地，培訓種子老師，如何帶動學生數位閱讀，增進數位閱讀素養，並搭配數位獨學網、辦理線上數位競賽等活動，讓學生樂在線上探索，提高學生思辨能力，而不是拿到3C載具只會玩樂或無意義閱讀。

耐特科技材料股份有限公司董事長陳勳森是埤頭國中與合興國小的校，很高興有機會回饋母校。立督科技股份有限公司是在地企業，董事長鄭金郎認為「取之於社會，回饋於鄉里。」很開參與這次捐贈活動。