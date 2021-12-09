事廢無處去 彰化審過第一家SRF製造廠轉廢為能

國內廢棄物去化管道不足問題難解，環保署推動可燃性廢棄物燃料化，學習國外將廢塑膠、有機污泥、輪胎膠片等轉化成固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF），環保署去年訂定規範後，彰化縣目前已有一家廢車回收廠通過審核製造SRF，學者建議要加強空汙檢測頻率 。

環保署制訂「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，以確保SRF品質，彰化縣目前審核通過彰濱工業區的廢車回收廠，過去拆解車體除了回收，部分事業廢棄物進到焚化爐，現在則是將泡棉、塑膠材等混合破碎，處理達到一定熱質製成「造粒」，取代傳統燃料，預估每月產出約100噸的SRF，縣內目前還有3家業者將申請。

彰化縣府環保局長江培根說，近年縣市政府輔導補助燃煤鍋爐使用天然氣，但有的地方沒管線到無法強迫，SRF作為燃料與燃煤相比有不錯的表現，還可熱能回收，也是一種選擇。

但SRF關鍵在於要供應給誰，國內有些紙廠開始轉型燒SRF，也有一些發電廠正在申請，但實際運作還不多，需求端還有待銜接上來，使用端運作必須要設置後端污染防治設備，才能有效控制戴奧辛和粒狀汙染物。

大葉大學工學院院長、環境工程學系教授李清華說，國內許多廢棄物進不了焚化爐，掩埋場不足，環保署推廣「固體再生燃料」為高熱值的廢棄物開一條路，環保署在原料和成品都有規範，對產品有明確定義，樂觀其成。

但在製造和使用的汙染防制要有良好管控，避免二次汙染，就怕業者申請是合格用料，但實際上用了非同意的用料，主管機關在稽查管制要有規範和強度，使用端的空氣汙染防制要加強檢測頻率。