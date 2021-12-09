南投四鄉鎮區域結盟打造品牌 台灣之心推出聯合伴手禮

交通部觀光局在後疫情下，鼓勵各地統合聯盟型發展 （DMO ），透過健全的四鄉鎮聯盟拉動地方觀光、營銷品牌與市場定位，去年由日月潭國家風景區出面結合埔里、仁愛、魚池、國姓等四鄉鎮結盟後，共同打造區域旅遊品牌概念，計畫下周起推出聯合伴手禮宣傳推廣會。

日管處處長簡慶發表示，南投縣四鄉鎮西起國姓、埔里、魚池，東至仁愛鄉，經過日月潭觀光圈的孵化下，鄉鎮結盟持續推廣運作，不受疫情影響極力推展觀光產業活動，盤點區域資源轉化能量，順利營造區域觀光活動，提升區域亮點有成。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇說，今年6月完成日月潭觀光圈計劃案後，以「漫遊體驗台灣之心」為主題，設計台灣之心伴手禮、摺頁ＤＭ製作成實品，藉此推廣宣傳日月潭觀光圈及四鄉鎮聯盟型旅遊地特色，對於日月潭觀光圈的各項發展都有很好的帶頭作用，一定可以創造更多的經濟效益。

魚池鄉長劉啟帆指出，在新冠肺炎的肆虐下，台灣的觀光產業處境極度困難，尤其在中南部的旅遊目的地更是如此，很高興能夠加入四鄉鎮聯盟組織，發揮彼此所長，透過團結力量大，加上聯合行銷擴大效益，共同舉辦台灣之心．魅力「四」射，伴手禮宣推廣活動。