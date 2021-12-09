立院委員會考察台中 陳時中：了解長照資源布建

中央社 / 台中9日電

立法院社福及衛生環境委員會今天到台中市考察長照及醫療業務，衛福部長陳時中表示，前來實際了解長照資源布建，推動長照2.0，需要中央與地方更多合作。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中市考察「台中地區衛福部長照及醫療業務推動情形」，分別前往北屯區財團法人中台科技大學私立謙和賀社區長照機構、台中市仁愛之家、台中慈濟護理之家等地參訪，實地了解長照及醫療業務推動情形。

陳時中、立委莊競程及吳玉琴等人出席考察活動，台中市議員曾朝榮、台中市衛生局副局長邱惠慈等人也到場陪同，在參訪中台科技大學私立謙和賀社區長照機構時，陳時中也下場與老人家體驗腳踏報紙的拔河復健活動。

陳時中在參訪活動中表示，感謝莊競程安排這次考察，實際了解長照資源的布建，推動長照2.0，需要中央與地方更多合作。他也感謝台中市衛生局配合防疫及疫苗施打，以及慈濟基金會捐贈COVID-19疫苗，他並肯定慈濟醫院提供五星級的服務，照顧長輩讓他們更健康。

莊競程表示，中台科技大學私立謙和賀社區長照機構，是全國第一所設於大學校園內的日照機構，運用學校閒置空間活化設置。陳時中參訪過程中還提到，未來年紀大了，想來住「中台」，與老人家互動，才知道老人家的需求。

吳玉琴則指出，這次前來實際感受到長照服務推動的情況，她與莊競程會在立法院合作推動更多法案，健全長照體系，給長輩更好的照顧。

長照 台中市 衛生局

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