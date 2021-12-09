點香、燒金紙 PM2.5飆百倍 南投推宗教低碳認證

南投縣寺廟超過一千家，舉辦遶境、法會時，燃燒香、金紙、鞭炮，常讓PM2.5指數瞬間飆高，遶境活動曾測出PM2.5高達3000微克，接近正常值百倍以上，南投縣今天頒發宗教場所低碳認證標章給13所宮廟寺院，希望各宗教團體推動環保寺廟，為改善空氣品質一起努力。

獲頒低碳認證宮廟包括南投市藍田書院、草屯鎮紫雲宮、敦和宮、國姓鄉三清宮、清德寺、名間鄉受天宮、福興宮、竹山鎮沙東宮、集集鎮龍泉宮、魚池鄉金天堂、人乘寺文殊院、埔里鎮人乘寺埔里精舍、人乘寺覺華園等13個宗教場所，涵蓋道教、佛教，愈來愈多寺廟願意配合現代環保祭祀新觀念。

南投縣政府表示，PM2.5每天平均濃度最高不能超過35微克，但國內大型遶境活動，曾測出2000至3000微克，幾乎超出正常值百倍，空氣品質瞬間惡化。燒香、紙錢又常在密閉或半開放式空間中，空氣品質容易惡化，影響民眾健康。

南投縣長林明溱說，南投是觀光大縣也是宗教重鎮，大型宗教活動吸引許多信眾參與，隨著時代潮流對環境品質的要求提高，宗教活動燒香、紙錢、放鞭炮製造空氣汙染和噪音，影響生活品質，甚至被民眾詬病，縣府因此推動宗教場所低碳認證，鼓勵信徒只燒1柱香，減量燒金紙，並由廟方統一焚化處理。