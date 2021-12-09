聽新聞
test
0:00 / 0:00

點香、燒金紙 PM2.5飆百倍 南投推宗教低碳認證

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
宗教寺廟大型活動香火鼎盛，卻造成PM2.5飆高，南投縣政府推動宗教場所低碳認證，減少燒香、紙錢。記者江良誠／攝影
宗教寺廟大型活動香火鼎盛，卻造成PM2.5飆高，南投縣政府推動宗教場所低碳認證，減少燒香、紙錢。記者江良誠／攝影

南投縣寺廟超過一千家，舉辦遶境、法會時，燃燒香、金紙、鞭炮，常讓PM2.5指數瞬間飆高，遶境活動曾測出PM2.5高達3000微克，接近正常值百倍以上，南投縣今天頒發宗教場所低碳認證標章給13所宮廟寺院，希望各宗教團體推動環保寺廟，為改善空氣品質一起努力。

獲頒低碳認證宮廟包括南投市藍田書院、草屯鎮紫雲宮、敦和宮、國姓鄉三清宮、清德寺、名間鄉受天宮、福興宮、竹山鎮沙東宮、集集鎮龍泉宮、魚池鄉金天堂、人乘寺文殊院、埔里鎮人乘寺埔里精舍、人乘寺覺華園等13個宗教場所，涵蓋道教、佛教，愈來愈多寺廟願意配合現代環保祭祀新觀念。

南投縣政府表示，PM2.5每天平均濃度最高不能超過35微克，但國內大型遶境活動，曾測出2000至3000微克，幾乎超出正常值百倍，空氣品質瞬間惡化。燒香、紙錢又常在密閉或半開放式空間中，空氣品質容易惡化，影響民眾健康。

南投縣長林明溱說，南投是觀光大縣也是宗教重鎮，大型宗教活動吸引許多信眾參與，隨著時代潮流對環境品質的要求提高，宗教活動燒香、紙錢、放鞭炮製造空氣汙染和噪音，影響生活品質，甚至被民眾詬病，縣府因此推動宗教場所低碳認證，鼓勵信徒只燒1柱香，減量燒金紙，並由廟方統一焚化處理。

民政處長吳燕玲表示，南投縣內各宗教場所近來對推動金紙減量、香支減量不遺餘力，除了寺廟推動「一爐一香」，減少使用香支外，金紙也要減量、集中燒，避免大量露天燃燒，更希望民眾也雙手合十取代香支，「以米或鮮花水果取代金紙，以虔誠的心祈求神明保佑。

南投縣長林明溱頒發低碳認證標章，給13家寺廟宮院。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱頒發低碳認證標章，給13家寺廟宮院。圖／南投縣政府提供

南投 遶境 PM2.5

延伸閱讀

影／台北女躲南投搞名牌包詐騙 買空賣空騙93萬被逮

南投九二一同濟會捐血20年 募集5萬袋熱血助人

慈濟基金會與名間鄉公所合作 強化防救災能力

逢大旱又暴雨 南投砂糖橘減產3成甜度不減

相關新聞

法事結束「帶路鴨」遭丟棄 台中民代籲尊重生命

台中市議員周永鴻今質詢時指出，台灣民俗進行法事時，會用「帶路鴨」和「開光雞」，他接獲民眾反映，崇德殯儀館旁水溝，有儀式後...

田中農會百周年 稻草藝術節彰化乳牛節一起登場

彰化縣田中鎮農會百周年慶即將展開，今年結合稻草藝術節暨彰化乳牛節將於12月11、12日在田中鎮頂潭里望高寮登場，田中農會...

「豊與豐」分不清！被日本人誤寫70多年 彰化永豊村確定明年正名

彰化縣埤頭鄉永豊村要正名了，縣政府今年11月18日核定通過永豊村改名永豐村，戶政系統電腦作業改名明（111）年元旦起生效...

彰化縣YouBike退役不退休 轉機關團體繼續使用

彰化縣公共自行車已完成系統轉換，無樁式租賃系統MOOVO全面上線，舊的YouBike已退場，彰化縣府將1541台YouB...

學生午餐凍漲10年議員籲補助10元 盧秀燕：務實研究

台中市國中小學生午餐從縣市合併以來凍漲至今，歷任市長改採補助每人每餐5元，挹注食材費。今年萬物再漲，午餐廠商叫苦連天，市...

全國十大綠色照顧優良典範在二林 長者一人一菜慶得獎

彰化縣二林鎮高齡（65歲）以上人口占總人口數20.6%，遠遠領先彰化縣平均值16.31%，二林鎮農會自去年（109）年起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。