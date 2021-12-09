台中跨年晚會中央公園舉行 盧秀燕：考慮施放煙火

中央社 / 台中9日電

台中市政府12月31日在水湳中央公園舉辦「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」晚會，台中市長盧秀燕今天表示，跨年夜台中飯店幾乎全滿，若晚會如期舉行，可考慮施放煙火慶祝。

台中市政府12月31日在水湳中央公園舉辦「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」晚會，台中市議會今天召開總質詢，國民黨籍台中市議員黃健豪質詢時建議，今年台中在水湳中央公園舉辦跨年晚會，因台灣疫情相對緩和，雖有報復性消費、旅遊，但民眾還是有點怕怕，市府舉辦的跨年活動就是指標，建議適度施放煙火，告別苦悶2021年。

盧秀燕表示，跨年晚會市府積極準備中，今年邀請全國最強卡司，希望如期舉行；另因應疫情瞬息萬變，市府也提出應變方案，如去年改為線上演出或取消舉辦等兩種應變方式，如果疫情升高，可能比照去年改為線上演出，如果疫情嚴重到不能出門，不排除取消活動。

盧秀燕指出，去年臨時停辦，大家都很沮喪，極度失望，今年經歷苦悶一年，如果幸運如期舉行晚會，代表台灣疫情平安，大家可以出門參加萬人以上活動，市府可以考慮放煙火稍微慶祝，期待新的一年更好。

跨年晚會 疫情 台中市

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