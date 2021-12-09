聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中2022跨年卡司強 盧秀燕：考慮放煙火

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中跨年倒數前，由Ella陳嘉樺上陣。圖／市府新聞局提供
台中跨年倒數前，由Ella陳嘉樺上陣。圖／市府新聞局提供

台中市2022跨年晚會以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，12月31日晚間7點在水湳中央公園登場，邀金曲嘻哈天團「頑童MJ116」合體、天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲登台。台中市議員黃健豪建議跨年晚會可評估放煙火，營造熱鬧氣氛；市長盧秀燕說，新聞局將朝此方向規劃，迎接新年。

盧秀燕表示，今年跨年活動希望如期舉行，因應疫情可能變化，市府提出應變方案，如去年改為線上演出或取消舉辦等兩種應變方式。今年若如期舉行，可考慮施放煙火慶祝，揮別過去，期待新的一年會更好。

新聞局指出，跨年晚會12月31日晚上7點開始，主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由玖壹壹開場表演，跨年倒數前由Ella陳嘉樺，跨後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸；另外有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、?te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，長達6小時不間斷演出，與民眾一同迎向2022年。

新聞局說明，跨年晚會轉播預計結合有線、無線電視頻道，由三立都會台（CH30）、TBC台中資訊台(CH20)、台視全程直播；另網路直播平台則由三立新聞網、VIDOL、三立YOUTUBE直播，迎接新年，呼籲民眾全程戴口罩，進入會場須配合進出管制、量測體溫、實聯制、手部消毒，注意防疫措施。

2022跨年，周興哲在台中。圖／市府新聞局提供
2022跨年，周興哲在台中。圖／市府新聞局提供

跨年晚會 網路直播 盧秀燕

延伸閱讀

顏自拆違建 林靜儀：考驗是否外傳市長不是盧秀燕在當

公投小蜜蜂說明會 蔡其昌：三接遷離通過 空氣怎變好

囤房稅若上路 專家：三年內全台房租將漲逾15%

東協廣場難處理 盧秀燕：太多議員介入請放手

相關新聞

法事結束「帶路鴨」遭丟棄 台中民代籲尊重生命

台中市議員周永鴻今質詢時指出，台灣民俗進行法事時，會用「帶路鴨」和「開光雞」，他接獲民眾反映，崇德殯儀館旁水溝，有儀式後...

田中農會百周年 稻草藝術節彰化乳牛節一起登場

彰化縣田中鎮農會百周年慶即將展開，今年結合稻草藝術節暨彰化乳牛節將於12月11、12日在田中鎮頂潭里望高寮登場，田中農會...

「豊與豐」分不清！被日本人誤寫70多年 彰化永豊村確定明年正名

彰化縣埤頭鄉永豊村要正名了，縣政府今年11月18日核定通過永豊村改名永豐村，戶政系統電腦作業改名明（111）年元旦起生效...

彰化縣YouBike退役不退休 轉機關團體繼續使用

彰化縣公共自行車已完成系統轉換，無樁式租賃系統MOOVO全面上線，舊的YouBike已退場，彰化縣府將1541台YouB...

學生午餐凍漲10年議員籲補助10元 盧秀燕：務實研究

台中市國中小學生午餐從縣市合併以來凍漲至今，歷任市長改採補助每人每餐5元，挹注食材費。今年萬物再漲，午餐廠商叫苦連天，市...

全國十大綠色照顧優良典範在二林 長者一人一菜慶得獎

彰化縣二林鎮高齡（65歲）以上人口占總人口數20.6%，遠遠領先彰化縣平均值16.31%，二林鎮農會自去年（109）年起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。