台中2022跨年卡司強 盧秀燕：考慮放煙火

台中市2022跨年晚會以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，12月31日晚間7點在水湳中央公園登場，邀金曲嘻哈天團「頑童MJ116」合體、天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲登台。台中市議員黃健豪建議跨年晚會可評估放煙火，營造熱鬧氣氛；市長盧秀燕說，新聞局將朝此方向規劃，迎接新年。

盧秀燕表示，今年跨年活動希望如期舉行，因應疫情可能變化，市府提出應變方案，如去年改為線上演出或取消舉辦等兩種應變方式。今年若如期舉行，可考慮施放煙火慶祝，揮別過去，期待新的一年會更好。

新聞局指出，跨年晚會12月31日晚上7點開始，主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由玖壹壹開場表演，跨年倒數前由Ella陳嘉樺，跨後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸；另外有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、?te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，長達6小時不間斷演出，與民眾一同迎向2022年。