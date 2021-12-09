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逢甲、一中與天津商圈將辦年貨大街 市府：禁止試吃

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市三個商圈將辦年貨大街，經發局強調今年逛攤位，禁止試吃。圖／經發局提供
台中市三個商圈將辦年貨大街，經發局強調今年逛攤位，禁止試吃。圖／經發局提供

台中市天津商圈、一中商圈及逢甲商圈今年申辦理年貨大街，經發局長張峯源表示，中央流行疫情指揮中心規定「歲末／跨年大型活動防疫準備注意事項」應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，不開放試吃。如設專屬飲食區域須經市府審核同意才得設置，落實防疫措施。

經發局指出，過去年貨大街都有試吃活動，但不利於防疫；年貨大街屬大型集會，活動時間長、人數多，為配合中央政策加強防疫管理，減低疫情擴散風險，台中市年貨大街不開放試吃活動。

經發局表示，將邀集衛生局、環保局、消防局、法制局、警察局、交通局，討論年貨大街防疫措施，規範民眾逛年貨大街時須佩戴口罩，商圈須提供手部清消用品、出入口設置量測體溫裝置，配置管理人員、張貼相關告示加強提醒民眾佩戴口罩，提供民眾安心採購年貨的場所。

年貨大街 口罩 疫情

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