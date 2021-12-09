因應疫情 中市年貨大街禁止飲食及試吃

年關將屆，台中市多個商圈向台中市政府申請辦理年貨大街，市府經濟發展局今天宣布，因應COVID-19疫情，年貨大街禁止飲食、試吃，並應全程佩戴口罩。

經發局今天發布新聞稿指出，包括天津商圈、一中商圈及逢甲商圈都申請辦理年貨大街，過去年貨大街通常都有試吃活動，但試吃需要摘下口罩，在疫情期間，並不利於防疫。

由於年貨大街屬大型集會活動，活動時間長、參與人數多，經發局表示，為配合中央政策加強防疫管理及避免疫情擴散風險，台中市年貨大街不開放試吃活動，全力做好防疫工作，雖然不開放試吃，但台中的優良年貨、好物家喻戶曉，希望民眾多多選購。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經發局指出，今年將邀集衛生局、環保局、消防局、法制局、警察局、交通局，跨局處就年貨大街防疫措施進行討論，並要求業者不得提供試吃，避免感染風險。

經發局並指出，台中市年貨大街配合中央防疫政策，規範民眾逛年貨大街時須佩戴口罩，商圈也需於活動場域提供足量手部清消用品、於出入口設置量測體溫裝置，並配置管理人員、張貼相關告示加強提醒民眾佩戴口罩，以提供民眾安心採購年貨的場所。