南投九二一同濟會捐血20年 募集5萬袋熱血助人
南投縣九二一同濟會在九二一地震後成立，每月8日起發起一周捐血活動，每年募集2600袋熱血，至今已募集超過5萬袋熱血，最近冬季血庫告急，九二一同濟會也呼籲南投鄉親共同挽袖捐血，幫助更多需要輸血的傷病患。
南投縣在九二一地震重創災情慘重，但是地震後國內外民眾愛心協助，源源不斷湧入，協助居民重建家園。為了感謝這分愛心，南投市鄉親成立南投九二一同濟會，並在每月8日起，舉辦捐血活動，持續20年沒有中斷。
九二一同濟會會員曾琮愷說，許多南投鄉親被九二一同濟會的理念所感動參與捐血，還有人每月捐血不曾中斷，力挺捐血救人理念。同濟會也每年募集2600袋，至今已募集超過5萬袋血，台中捐血中心也在創會會長賴坤欉努力下，成立南投捐血站。
最近捐血中心血庫告急，九二一同濟會也在今天舉辦一星期的捐血活動，會員也動員協助，號召更多鄉親挽袖捐血，為急需血液的病患打拚。
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