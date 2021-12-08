竹山瑞龍瀑布延長休園至除夕 觀光步道跨橋近距離接近

好山好水的南投縣，健行節最近大力推動各個山林步道的景點，原本即將重新開放的竹山瑞龍瀑布園區，考量整建工程尚未竣工，縣府公告宣布將延長休園期間至明年年1月31日止，籲請遊客即早因應調整行程，並配合施工期間請勿進入。

南投縣政府表示，各步道因毋須進入深山就能近距離感受負離子，同時可以欣賞壯麗的瀑布美景，為提升整體觀光舒適度，竹山瑞龍瀑布園區5年前投入近1億元的經費進行整修，原訂今年6月底可望竣工，但因碰上疫情，決定先延長休園期限至年底，最近考察工程進度後，發現部分工程未完成，為維護遊客安全，再公告延長休園期間至明年除夕。

瑞龍瀑布有南投竹山第一瀑美稱，距市區僅15公里，負離子度是溪頭的3倍，過去因桃芝颱風受損嚴重而封園相當可惜，2018年重新完成園區內公共設重新開放，一度吸引相當多遊客到訪，縣府因而決定重建吊橋及步道工程，並在疫情休整期間，新建無障礙人行步道，及跨河道的空中觀瀑平台等設施，終於恢復它的風采，預計明年農曆春節前可全面完工開放。