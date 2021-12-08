聽新聞
test
0:00 / 0:00
東協廣場難處理 盧秀燕：太多議員介入請放手
台中市東協廣場逢假日外籍勞工聚集，5樓成廢棄物堆置場所，市議員鄭功進今質詢指出要求市府儘速處理。市長盧秀燕答詢時脫口而出，「這件事有太多議員介入，拜託議員放手，讓我們市府好做事」。
台中市議會今進行市政總質詢，市議員鄭功進指出，第一市場已轉型成東協廣場，但多頭馬車的經營管理之下，變成髒亂點。
鄭功進表示，林佳龍任內將第一廣場更名為東協廣場，已有數百家專做移工生意的商店、舞廳、PUB，官方統計，全盛時期每個月在這裡至少有消費新台幣1.2億元的潛力，卻始終看不到市府的努力。
盧秀燕說只要涉及公安問題，市府絕對會強力執行。話鋒一轉，盧市長說「這件事有太多議員介入，拜託請議員放手，讓我們市府好做事」。
鄭功進馬上接話「究竟是那些議員介入，請市長直接提供名單」並一再追問。盧秀燕表情嚴肅，沒有作答。
經發局長張峯源指出，這處是私人財產，所有權人及管委會須負起責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言