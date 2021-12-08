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東協廣場難處理 盧秀燕：太多議員介入請放手

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員鄭功進（中）指出東協廣場5樓垃圾成堆，要求市府處理。圖/鄭功進提供
台中市議員鄭功進（中）指出東協廣場5樓垃圾成堆，要求市府處理。圖/鄭功進提供

台中市東協廣場逢假日外籍勞工聚集，5樓成廢棄物堆置場所，市議員鄭功進今質詢指出要求市府儘速處理。市長盧秀燕答詢時脫口而出，「這件事有太多議員介入，拜託議員放手，讓我們市府好做事」。

台中市議會今進行市政總質詢，市議員鄭功進指出，第一市場已轉型成東協廣場，但多頭馬車的經營管理之下，變成髒亂點。

鄭功進表示，林佳龍任內將第一廣場更名為東協廣場，已有數百家專做移工生意的商店、舞廳、PUB，官方統計，全盛時期每個月在這裡至少有消費新台幣1.2億元的潛力，卻始終看不到市府的努力。

盧秀燕說只要涉及公安問題，市府絕對會強力執行。話鋒一轉，盧市長說「這件事有太多議員介入，拜託請議員放手，讓我們市府好做事」。

鄭功進馬上接話「究竟是那些議員介入，請市長直接提供名單」並一再追問。盧秀燕表情嚴肅，沒有作答。

經發局長張峯源指出，這處是私人財產，所有權人及管委會須負起責任。

盧秀燕 東協 台中市

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