慈濟基金會與名間鄉公所合作 強化防救災能力
慈濟基金會與南投縣名間鄉公所今天簽署防災合作備忘錄，建立夥伴關係，結合地方政府行政資源及民間團體之防災能量，強化村里防救災整備、應變及復原工作。南投縣社勞處表示，災害發生後除了公部門，還要借重民間慈善團體力量，慈濟志工在921地震後協助南投災區重建幫助很大，藉由防災合作備忘錄更能強化南投防災能力。
名間鄉長陳文德說，每次地方有災難，就看到慈濟人救災身影，並投入各項救災物資，撫慰鄉親的身心靈，讓救災工作更順利。南投縣消防局副局長陳興傑說，慈濟救災有組織、經驗豐富、人力動員快速，在災難現場都能感受到慈濟人的大愛精神。
慈濟基金會與南投縣政府簽署合作共善備忘錄，推動「慈善關懷」、「防災教育」、「生態環保」、「公益人文」等面向。這次與名間鄉公所簽署合作備忘錄，更是共同展現實質守護鄉里安全及關懷鄉親平安的決心，內容除了防救災人力及物資的協作之外，更擴及平時社區防災教育宣導及志工培力的互相支援。
台灣位處全世界高災害風險地區，暴露地震、颱風等三項天然災害土地面積與面臨災害威脅之人口為73%；加上高雄城中城大樓火災意外事件發生後，自然與人為災害對安全造成的威脅更急迫，共同提升社區防災安全意識與防減災工作，更刻不容緩。
慈濟志工洪浚圭說，南投縣多山，歴經多次災難，藉由與縣府、鄉鎮公所防災合作，深耕強化防災能力，共同守護社區，也感恩社會大眾讓慈濟有更多學習與付出機會與大家結善緣，地方如有需要，慈濟人一定全力配合。
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