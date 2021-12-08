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中市垃圾車進焚化廠大排長龍 盼暫停收外縣市

中央社 / 台中8日電

台中市垃圾車大排長龍等著進焚化廠，對於烏日焚化廠仍收取外縣市一般事業廢棄物，多名市議員要求暫停收外縣市垃圾，市府今天表示，環保局已協調附近掩埋場暫時開放收取垃圾。

民進黨籍市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人今天在市議會市政總質詢中指出，最近高雄不再協助處理外縣市垃圾，垃圾處理問題已成為各縣市燙手山芋，南送高雄的台中市部分事業廢棄物，勢必回流台中，又是一大棘手問題。

邱素貞表示，台中市目前有文山、后里、烏日等焚化廠，其中文山廠及后里廠都無收受外縣市事業廢棄物，烏日焚化廠為BOT廠，依合約規定，廠商可自行收取一般事業廢棄物，卻造成民營垃圾車排隊等候進入烏日焚化廠而大排長龍，過去平均等候3小時，現在則要實施號碼牌，甚至隔日才能處理前日進廠的垃圾。

邱素貞等人建議，在還沒有多餘能力處理台中市事業機構產出的事業廢棄物前，希望烏日廠暫停處理外縣市垃圾，優先處理台中市事業機構的垃圾，並速協調外縣市還有餘裕量的焚化廠，協助處理台中市垃圾；否則，合約到期應解約。

台中市環保局長陳宏益答詢指出，目前環保局協調附近掩埋場暫時開放，將公家及民間收取垃圾分開處理，並透過專人管理分類清楚，未來也會利用掩埋場平面空間互相配合解決塞車問題，研議納入SOP處理，並做好消毒工作，照顧地方。

陳宏益表示，烏日焚化廠屆時合約到期時環保局將重新盤點收取類型，第1優先以家戶垃圾為主、第2則是營業場所垃圾、最後才是適合燃燒的一般事業廢棄物。

台中市 廢棄物

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