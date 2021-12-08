影／連獲日韓國際金獎 陳炳臣以國寶神木為題舉辦個展

曾受邀為彰化縣王功國小作畫妝點校園，到校3天彩繪川堂鐵捲門的在地畫家陳炳臣，近期以東方哲學思想實踐心象山水創作，從人文精神為本，大自然的流動為引，獨具一格的「神木」系列已成為當代藝術的代表作！

陳炳臣是彰化王功子弟，2019年到2021年參加國際畫展皆獲得金獎，已連續三年得到五個國際比賽獎項的肯定，地方稱之「金牌畫家」，熱愛這片土地的他，畫作主題常以高山植物生態為主，921地震後投入原生蘭藝的栽種復育，作品多以台灣特有種植物為主題，展現出在地生生不息的精神。

在陳炳臣的創作中，以幾乎不用畫筆的創作手法，發展出內心嚮往的大自然，近期他又推出創作個展，在文大推廣大夏藝廊展出，以台灣國寶神木為主題，不但畫出其外表，同時展現出巨木堅毅的精神，感受大自然的帶來的生命循環，發現台灣無與倫比的美麗！