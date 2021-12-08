快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

豐原區農會三豐辦事處揭牌 提供全方位服務

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區農會今舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式，將擴大服務豐原區大湳里、東湳里、西湳里、北湳里及鄰近地區的農民及鄉親。圖／台中市新聞局提供
台中市豐原區農會今舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式，將擴大服務豐原區大湳里、東湳里、西湳里、北湳里及鄰近地區的農民及鄉親。圖／台中市新聞局提供

台中市豐原區農會今舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式，並發表食農教育成果及行銷推廣優質農產品，台中市副市長令狐榮達表示，豐原區農會經營績效非常良好，三豐辦事處落成後，可造福鄰近里民，推廣在地產業，提升金融事業服務及推動地方經濟，深化在地服務，祝福農會業務蒸蒸日上。

令狐榮達指出，豐原區農會辦理信用業務不遺餘力，基於服務會員、產銷班、家政班班員的理念，即日(8日)起於三豐路增設三豐辦事處，辦理信用延伸櫃檯業務及農業推廣、供銷等多功能服務，並將於該辦事處推出農民直銷產品據點，讓民眾可前往選購當季優質農產品，增加農民收益。

正式啟用後，擴大服務豐原區大湳里、東湳里、西湳里、北湳里及鄰近地區的農民及鄉親。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，三豐辦事處「麻雀雖小、五臟俱全」，可提供全方位服務。豐原區農會曾獲行政院農業委員會農金獎「重設信用部經營績效獎」特優，將持續深耕地方並回饋鄉里。

農業局指出，豐原區農會辦理信用業務不遺餘力，營運相當順利，截至今年10月底，信用部淨值約為4億元，逾期放款比率為0%，存款金額約為36億元，放款金額約為24億元，存放比率約為67%，去年度全年總收益約5,749萬元，總盈餘約294萬元。

今日活動以祥獅獻瑞表演帶來好彩頭，現場有食農教育成果發表及優質農產品行銷推廣活動，並舉辦炙燒舒肥雞腿柑橘沙拉DIY體驗活動，透過多元豐富的方式行銷豐原當季特產，進一步提升食農教育觀念及優質農產品牌形象。

台中市豐原區農會今舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式，將擴大服務豐原區大湳里、東湳里、西湳里、北湳里及鄰近地區的農民及鄉親。圖／台中市新聞局提供
台中市豐原區農會今舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式，將擴大服務豐原區大湳里、東湳里、西湳里、北湳里及鄰近地區的農民及鄉親。圖／台中市新聞局提供

農會 食農教育

延伸閱讀

農業產業宣傳現巧思 柳營農會倉庫變歐洲城堡

影／苗栗縣農會進駐特色館 農村社區小舖揭牌營業

高雄杉林瓜瓜節登場 陳吉仲：加強協助偏遠農會

「仙履蘭帶來好運」 屏縣九如農會課員抽到特斯拉電動車

相關新聞

逢大旱又暴雨 南投砂糖橘減產3成甜度不減

南投縣國姓鄉高經濟農特產「砂糖橘」進入產季，唯今年逢旱又暴雨，導致開花狀況欠佳，開花結果又被雨打落，整體產量減逾3成，慶...

台中市房價飛漲籲推囤房稅 盧秀燕：一定會實施

台中市房價持續上漲，多名藍綠台中市議員今天都建議市府實施囤房稅抑制房價飆漲，台中市長盧秀燕今天表示，囤房稅計畫一定會實施...

影／新中橫望高隧道今鑿通 台21線明年9月可安全通車

台21線115公里（新中橫）望高路段每遇颱風豪雨，坡面岩層便裂解鬆動導致土石崩坍，常發生交通阻斷，公路總局上午與行政院中...

盧秀燕獨厚顏寬恒剪綵？ 議員：穿林靜儀背心照樣上台

台中市議會民進黨多位議員昨總質詢時，抨擊市府在烏日南里里風雨運動場啟用典禮，未邀當立委補選候選人林靜儀醫師，僅邀另位候選...

影／最棒的耶誕禮物！慶山贈中市27校5千冊好書

最棒的耶誕禮物！慶山建設公司化身耶誕老公公，推動閱讀邁入第16年，今年接續與市議員陳清龍、聯經出版公司合作，斥資180萬...

草屯手工藝智慧園區簽約開發 創造1200個就業機會

南投縣政府今天簽約開發草屯手工藝智慧產業園區，將委託德昌營造開發，預計明年3月動工、5月進行售地招商。林明溱表示，園區將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。