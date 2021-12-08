逢大旱又暴雨 南投砂糖橘減產3成甜度不減

南投縣國姓鄉高經濟農特產「砂糖橘」進入產季，唯今年逢旱又暴雨，導致開花狀況欠佳，開花結果又被雨打落，整體產量減逾3成，慶幸的是，入秋後天氣穩定，品質穩定、甜度高，預估產期至明年元月底，民眾想嘗鮮要把握時間採買。

國姓鄉公所指出，砂糖橘外型迷你可愛，滋味酸甜，產期約從每年12月初至隔年1月，是鄉內近年新興高經濟果樹，目前全鄉種植面積達10餘公頃，因甜度高、果實小，甚至能一口吃一顆，受市場青睞，但今年天候不佳，減產逾3成。

果農王錦源說，砂糖橘通常在農曆年後進入開花期，未料今年上半年逢大旱，老天不下雨只能自己找水，他的果園有抽水灌溉，仍減產快2成，沒水的，產況更慘；還好入秋氣候回穩，且加強田間管理，施用有機鉀肥，品質、甜度不輸往年。

國姓果樹產銷第15班班長陳宗裕則說，年初逢旱，農友好不容易撐過，盼到果樹順利開花結果，6月數波強降雨卻打落果實，造成二次傷害，影響著果率，導致結果量少，而果實少了，養分變多，造成部分果實變大顆，而沒那麼迷你小巧。

但王、陳也表示，今年產量雖因氣候減少，果實差異性較大，但果農出貨前都會先清潔分級再包裝，消費者可依自身喜好挑選大小；甜度上，不分大小都一樣香甜多汁，且帶微酸，平均甜度可達13度以上，目前市價每斤約120元至150元。