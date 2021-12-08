大甲媽遶境市府買掃具遭質疑 盧秀燕感謝找出問題

大甲媽遶境是民俗宗教活動，台中市議員林德宇等人今天質疑環保局獨厚大甲媽遶境，年年編列預算50萬元購買掃具，市長盧秀燕感謝找出問題，並說還好不是她開始編列的。

民進黨籍市議員林德宇、何敏誠、陳世凱今天在市議會市政總質詢中指出，大甲媽遶境是中市年度宗教盛事，台中市政府環保局每年竟為了大甲媽遶境的清潔工作編列50萬元預算購買清掃用具，市府此舉獨厚特定宗教、宮廟，他們要求市府在預算編列及招標上要改進，不可用公款介入宗教活動。

林德宇也關心其他市府機關是否也有編列相關預算。文化局長陳佳君表示，文化局每年都會編列「台中大甲媽祖文化節」的活動預算；民政局長吳世瑋則說，民政局沒有編列相關的預算。

環保局長陳宏益解釋，每年遶境環保局都會動員志工協助事後的清掃工作，清掃用具是消耗品，所以需要每年採購，其實不只是大甲媽，各種大型活動都會動員志工協助清掃，等同辦理。大型活動人潮比較多的，環保局一定優先協助，過去可能大型活動只有這一項，標案的名稱確實可以檢討。

盧秀燕則感謝林德宇找出這樣的問題，她說，相信環保局當初也沒什麼意識形態，很單純想說要盡快把它恢復乾淨，但隨著時代進步，這樣的作法可能就會給人不同的暗示、聯想、印象。

盧秀燕認為，所以這筆預算會編在環保局裡面，哪裡有辦大型活動就要去清理恢復，由環保局內部自行調派。她並說，「還好這筆預算不是她開始編的，不然她就慘了」。