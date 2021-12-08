彰基設置祈禱室、友善廁所 獲穆斯林友善環境認證

彰基醫院在今年11月底設置穆斯林祈禱室，也增設友善廁所，經中國回教協會到場勘查取得穆斯林友善環境證書，彰基醫院也成為彰化、雲林及南投唯一獲認證的穆斯林友善醫療院所。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿指出，醫院在11月底完成設置「穆斯林祈禱室」，為了提高使用頻率，祈禱室特別設在人多且位置顯著的教學研究大樓1樓大廳旁。

彰基指出，祈禱室內備有禮拜毯、印尼文及阿拉伯文版本古蘭經、吊衣架、鞋櫃、麥加禮拜方向指標、區隔男女的屏風及禮拜時間表等；至於距離祈禱室不遠的地方即設有穆斯林友善廁所，設置淨下用的沖洗器，供穆斯林信徒敬拜前淨身之用。

彰基海外醫療中心執行長高小玲表示，台灣合法居留的穆斯林包含新住民及移工高達30萬人，彰化地區占比至少1成，而每年也有許多來自穆斯林國家的醫事人員來彰基研習，因此設置穆斯林禱告室有其必要性，未來也將持續守護更多穆斯林新住民、旅客及學生，期盼他們也能在彰基醫院找到完善的心靈寄託空間。