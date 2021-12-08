台中市房價飛漲籲推囤房稅 盧秀燕：一定會實施

台中市房價持續上漲，多名藍綠台中市議員今天都建議市府實施囤房稅抑制房價飆漲，台中市長盧秀燕今天表示，囤房稅計畫一定會實施，若審查順利，最快明年下半年公布實施。

台中市議會今天進行第3屆第6次定期會市政總質詢，包括民進黨籍市議員陳淑華、賴佳微、蕭隆澤及國民黨籍的黃健豪都關心年輕人購屋壓力，依內政部資料，購屋平均總價台中市漲幅63.9%，排名6都前3名，建議市府研擬囤房稅，實施居住正義。

賴佳微表示，年輕人想要在台中買房，根據內政部統計的房價所得比數據顯示，台中要不吃不喝9.87年的薪水才能買得起1間房子。

黃健豪也在總質詢時向盧秀燕喊話，應正視房價飆漲、年輕人買不起房子的問題，全台灣近6年來，有1/4的新成屋流入囤房族的手中，可見低成本囤房的問題，已經成為房價的幫凶之一，市府應善用「囤房稅」這項工具抑制房價飆漲的現象。

陳淑華也說，如今市區已出現每坪50萬元以上的房子，這不是七期的價格，而是一般市區的房價，是盧秀燕就任這3年來從每坪30萬元漲起來的價格。

盧秀燕在答詢時表示，對於年輕人租房、買屋壓力，她感同身受，政府推動許多協助政策，包括首購族利息補貼、房貸補貼、租金補貼、社會住宅及包租代管等業務，全力減輕年輕人負擔。

盧秀燕強調，台中市囤房稅計畫一定會實施，但不可否認全國不動產皆在飆漲中，台中市提高囤房稅率計畫已經啟動，預計在下次定期會提送市議會審查，若審查順利，最快明年下半年公布實施。