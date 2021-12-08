盧秀燕獨厚顏寬恒剪綵？ 議員：穿林靜儀背心照樣上台

台中市議會民進黨多位議員昨總質詢時，抨擊市府在烏日南里里風雨運動場啟用典禮，未邀當立委補選候選人林靜儀醫師，僅邀另位候選人顏寬恒，是行政不中立。市議員林碧秀今在議會質詢指出， 當天有身穿林靜儀競選背心的工作人員就在現場，也上台拉綵帶啟用，她要為市府平反。

台中市民進黨多名議員質詢指出，台中市烏日區風雨球場舉辦啟用典禮，國民黨立委候選人顏寬恒獲邀上台，怒轟市府用市政資源幫特定政黨候選人「抬轎」有行政不中立之嫌。

林碧秀拿出當天啟用典禮的照片，她指出，台上有身穿民進黨候選人林靜儀競選背心的人員就同台拉綵帶，她認為選舉選到這樣， 實在匪夷所思，為何要抹黑市府，她看不過去，必須為市府平反。

林碧秀指出，地方上經常舉辦這類的啟用典禮、動土儀式，市府依慣例會邀有出力的人士參加，這座風雨球場從無到有，顏寬恒全程參與，當地里長才通知顏寬恒這場啟用典禮的活動。剪綵是由努力過的人共同參與，當天也有林靜儀陣營的人參加，她說，選舉不要一味的負面。

顏寬恒服務處說，此案是他在立委任內時召開會勘時建議，因南里里位於烏溪與貓羅溪的交會處，很多建設都受到河川區域的限制，建風雨操場看似簡單，但過程很不容易。

烏日南里里位在非都市計畫範圍，當地鄉親長期苦無合法運動空間，因此土地尚未合法編定前，里辦向第三河川局認養堤防旁的河川地，按規定河川區域線不能有建築物，顏寬恒協調，國有財產署移撥給烏日公所使用，續由南里里管理維護。