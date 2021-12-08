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盧秀燕獨厚顏寬恒剪綵？ 議員：穿林靜儀背心照樣上台

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
烏日風雨操場啟用，綠營指市府獨厚顏寬恒上台，議員林碧秀指出，穿林靜儀競選背心的人員也上台。圖／林碧秀提供
烏日風雨操場啟用，綠營指市府獨厚顏寬恒上台，議員林碧秀指出，穿林靜儀競選背心的人員也上台。圖／林碧秀提供

台中市議會民進黨多位議員昨總質詢時，抨擊市府在烏日南里里風雨運動場啟用典禮，未邀當立委補選候選人林靜儀醫師，僅邀另位候選人顏寬恒，是行政不中立。市議員林碧秀今在議會質詢指出， 當天有身穿林靜儀競選背心的工作人員就在現場，也上台拉綵帶啟用，她要為市府平反。

台中市民進黨多名議員質詢指出，台中市烏日區風雨球場舉辦啟用典禮，國民黨立委候選人顏寬恒獲邀上台，怒轟市府用市政資源幫特定政黨候選人「抬轎」有行政不中立之嫌。

林碧秀拿出當天啟用典禮的照片，她指出，台上有身穿民進黨候選人林靜儀競選背心的人員就同台拉綵帶，她認為選舉選到這樣， 實在匪夷所思，為何要抹黑市府，她看不過去，必須為市府平反。

林碧秀指出，地方上經常舉辦這類的啟用典禮、動土儀式，市府依慣例會邀有出力的人士參加，這座風雨球場從無到有，顏寬恒全程參與，當地里長才通知顏寬恒這場啟用典禮的活動。剪綵是由努力過的人共同參與，當天也有林靜儀陣營的人參加，她說，選舉不要一味的負面。

顏寬恒服務處說，此案是他在立委任內時召開會勘時建議，因南里里位於烏溪與貓羅溪的交會處，很多建設都受到河川區域的限制，建風雨操場看似簡單，但過程很不容易。

烏日南里里位在非都市計畫範圍，當地鄉親長期苦無合法運動空間，因此土地尚未合法編定前，里辦向第三河川局認養堤防旁的河川地，按規定河川區域線不能有建築物，顏寬恒協調，國有財產署移撥給烏日公所使用，續由南里里管理維護。

2019年10月顏寬恒召集教育部體育署、經濟部水利署三河局、水利署、都發局、運動局、烏日公所及南里里辦公室，就建築執照、河川區域線治理檢討、建物使用年限、土地撥用管護、風雨操場經費來源與初步設計規劃通盤討論，體育署與市政府運動局共同負擔工程款項，順利催生本次風雨操場。另爭取「移動式籃球架」周邊綠美化。

台中市議員林碧秀指台中市政府政中立，烏日風雨操場啟用，藍綠候選人或在場助理都請上台。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林碧秀指台中市政府政中立，烏日風雨操場啟用，藍綠候選人或在場助理都請上台。記者陳秋雲／攝影
烏日風雨操場啟用，綠營指市府獨厚顏寬恒上台，議員林碧秀指出，穿林靜儀競選背心的人員也上台。圖／林碧秀提供
烏日風雨操場啟用，綠營指市府獨厚顏寬恒上台，議員林碧秀指出，穿林靜儀競選背心的人員也上台。圖／林碧秀提供

顏寬恒 林靜儀 民進黨

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