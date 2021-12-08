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影／最棒的耶誕禮物！慶山贈中市27校5千冊好書

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
慶山建設與市議員陳清龍熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
慶山建設與市議員陳清龍熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影

最棒的耶誕禮物！慶山建設公司化身耶誕老公公，推動閱讀邁入第16年，今年接續與市議員陳清龍、聯經出版公司合作，斥資180萬元添購5千餘本中英文書籍，在耶誕節前夕，新書熱騰騰送給中市25所國中小、2所高中。慶山建設總經理陸鴻慶表示，未來5年購書基金加碼至2千萬元，造福豐原、后里與石岡區學子，他強調「做對的事，要持之以恆」。

16年前，慶山建設公司推動大山城學子閱讀課外讀物，捐贈圖書已累積逾6萬冊，金額超過1500萬元。

「做對的事，要持之以恆！」慶山建設總經理陸鴻慶說，今年獲贈學校增至27所，他認為大山城地區有更多學生渴望書本知識，未來5年，將每年捐贈400萬元購書基金，並安排講師進入校園演講。

3年前，慶山建設重視學子外語能力，開始添購英文繪本與原文書籍，今年捐贈5597冊中、英文書籍，其中，英文書就佔五分之二，足見重視。

聯經出版公司經理翁天成表示，英文書籍多是翻翻書、厚板書，加上國際運價漲幅，英文書光成本就比中文書貴兩成，且書本條碼可連結網路YouTube外師發音，讓閱讀結合教學，更加多元。

市議員陳清龍指出，16年前舊縣府時期，學校添購書籍經費不足，慶山建設慷慨解囊舉辦贈書活動，至今持續回饋給豐原、后里、石岡區國中小學生，今年更增加豐原高中、豐原高商，幫助學生拓展閱讀觸角、視野更加開闊。

16年來連續獲贈書籍的南陽國小校長尤長亮感謝，豐原幾乎每位孩子閱讀過慶山捐贈的好書，「做一件好事很簡單，但堅持做好十多年，就是一個好故事」，他代表獲贈的27所學校與師生向慶山建設致謝。現場教育局副局長方炳坤與獲贈學校校長均到場支持。

即日起，5597冊中、英文書籍將分送各校，預計本月21日前發送完畢，在耶誕節前夕，慶山建設化身耶誕老公公，送給學子一份最棒的耶誕節禮物。聯經出版公司也捐贈20萬元、添購書籍，培養山城學子閱讀好習慣。

慶山建設公司斥資180萬元添購5千餘本中英文書籍，在耶誕節前夕，新書熱騰騰送給中市25所國中小、2所高中。記者林佩均／攝影
慶山建設公司斥資180萬元添購5千餘本中英文書籍，在耶誕節前夕，新書熱騰騰送給中市25所國中小、2所高中。記者林佩均／攝影
慶山建設總經理陸鴻慶(右二)與副總林珮娟(左二)、市議員陳清龍(右)熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
慶山建設總經理陸鴻慶(右二)與副總林珮娟(左二)、市議員陳清龍(右)熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
慶山建設與市議員陳清龍熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
慶山建設與市議員陳清龍熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
慶山建設總經理陸鴻慶(右二)與副總林珮娟(左二)、市議員陳清龍(左)熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
慶山建設總經理陸鴻慶(右二)與副總林珮娟(左二)、市議員陳清龍(左)熱心公益，16年來捐贈書籍給大山城地區國中小學校，造福學子閱讀無礙。記者林佩均／攝影
獲贈的27所國中小與高中職校長，迫不及待翻閱新中英書籍，搶先閱讀。記者林佩均／攝影
獲贈的27所國中小與高中職校長，迫不及待翻閱新中英書籍，搶先閱讀。記者林佩均／攝影
慶山建設公司斥資180萬元添購5千餘本中英文書籍，在耶誕節前夕，新書熱騰騰送給中市25所國中小、2所高中。記者林佩均／攝影
慶山建設公司斥資180萬元添購5千餘本中英文書籍，在耶誕節前夕，新書熱騰騰送給中市25所國中小、2所高中。記者林佩均／攝影

聯經出版 耶誕節 教育局

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