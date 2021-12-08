墓仔埔將變黃金地 草屯手工藝園區簽約委託開發

南投縣政府10月完成草屯手工藝產業園區受託開發案甄選，由德昌營造公司獲選為園區受託開發單位，雙方今天簽約，未來預估創造1200個職缺、20到25家廠商年產值約18到25億元。

墓仔埔變黃金地！靠近市區的草屯鎮第二公墓禁葬30多年，近年起掘清空後，南投縣長林明溱積極推動「草屯手工藝產業園區」，經完成受託開發單位甄選程序，由德昌營造股份有限公司獲選，後續由德昌營造負責籌資並辦理園區公共設施工程設計施工及土地銷售等開發工作，預計明年中旬公告出售園區產業用地。

縣府今天辦理委託開發契約簽訂暨啟動開發儀式，由林明溱與德昌營造董事長黃政勇代表簽約，林明溱接受媒體聯訪表示，此開發案推動2年，經嚴格評選，由開發旺來產業園區的德昌營造取得這次開發案，估計土地出售後扣除開發成本，縣府約有新台幣20億元收入。

根據縣府資料，申設作業去年11月24日完成並核定，開發總面積約13.9公頃，扣除綠地、公園、道路等，產業專用區面積約8.79公頃，規劃引進木竹製品、金屬製品、食品、其他製造業及批發業、專門設計業，估可吸引約25家廠商投資進駐，創造1200個工作機會，每年設廠產值約18到25億元，帶動草屯工商業及觀光發展。

黃政勇說，德昌營造成立36年以來，全台產業園區開發面積逾1300公頃，有信心如期如質完成開發計畫；草屯鎮長簡景賢向媒體說，草屯鎮是人口最多的「鎮」，可是新竹縣竹東鎮逐漸趕上，感謝縣長林明溱讓「墓仔埔變黃金」，相信草屯手工藝園區可帶來發展利多。

縣府發布新聞稿表示，縣長林明溱積極規劃低污染地方特色產業園區，目前埔里鎮微型園區、福興溫泉園區已完工、南投市旺來園區即將完工、草屯手工藝園區順利引進開發商、竹山竹藝園區提送開發計畫審查，這5大園區開發面積達106公頃，全部完成估增加8600個職缺、吸引135家廠商、每年創造112億元產值。