快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草屯手工藝智慧園區簽約開發 創造1200個就業機會

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯手工藝智慧產業園區今天簽約開發，預計明年3月動工，招商進駐。圖／南投縣政府提供
草屯手工藝智慧產業園區今天簽約開發，預計明年3月動工，招商進駐。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天簽約開發草屯手工藝智慧產業園區，將委託德昌營造開發，預計明年3月動工、5月進行售地招商。林明溱表示，園區將保留周邊生態豐富的植物公園及兒童樂園，讓原屬公墓的13多公頃基地，蛻變成擁有完善汙水廠等公設的產業園區，帶動草屯產業發展。

今天簽約儀式，由林明溱和德昌營造董事長黃政勇共同簽訂，手工藝智慧園區開發總面積13.9公頃，產業專用區面積8.8公頃、社區基地0.16公頃，並規畫5公頃作為汙水廠、滯洪池、綠地公園、道路及自來水等公共設施，將引進與工藝及食品加工等相關各種產業，提供20到25家廠商進駐，創造1200個就業機會，年產值達25億元。

林明溱說，南投縣五大園區中中埔里微型園區及福興溫泉園區已完工，南投旺來園區即將完工，竹山竹藝園區初步完成規劃，提送開發計畫審查，草屯手工藝園區順利通過專家評審委外開發，德昌營造將負責籌措資金，並辦理園區設計施工以及土地銷售等相關開發工作。

五大園區開發面積約達106公頃，全部完成後估計將有135家廠商進駐，每年產值112億元，並增加8600個就業機會。林縣長說，五大園區開發係以「六星級產業」理念，建構健全的地方產業鏈，草屯園區就有台灣工藝研究發展中心及南開科大等產學資源就近挹注，促進地方特色產業升級及永續發展。

林明溱說，縣政府開發產業園區計畫不會因他任期只剩一年而中斷，其中南投市興產路旁縣府正規劃50公頃的全新工業區，希望經濟部工業局能協助地方開發小型產業園區，讓在地產業蓬勃發展，也期盼南投縣由「觀光首都」邁向「產業新都」。

草屯手工藝智慧產業園區今天簽約開發，預計明年3月動工，招商進駐。圖／南投縣政府提供
草屯手工藝智慧產業園區今天簽約開發，預計明年3月動工，招商進駐。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱和德昌營造董事長黃政勇（左）簽約開發草屯手工藝智慧產業園區。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱和德昌營造董事長黃政勇（左）簽約開發草屯手工藝智慧產業園區。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱

延伸閱讀

影／羅智強批民進黨餵民眾吃萊豬 台灣人連豬都不如？

影／力挺公投 林明溱批民進黨燃媒發電犧牲民眾健康

南投社區活動中心違建問題 縣府將通盤檢討解決

影／為拍片挺公投4同意 林明溱辭縣選委會主委

相關新聞

逢大旱又暴雨 南投砂糖橘減產3成甜度不減

南投縣國姓鄉高經濟農特產「砂糖橘」進入產季，唯今年逢旱又暴雨，導致開花狀況欠佳，開花結果又被雨打落，整體產量減逾3成，慶...

台中市房價飛漲籲推囤房稅 盧秀燕：一定會實施

台中市房價持續上漲，多名藍綠台中市議員今天都建議市府實施囤房稅抑制房價飆漲，台中市長盧秀燕今天表示，囤房稅計畫一定會實施...

影／新中橫望高隧道今鑿通 台21線明年9月可安全通車

台21線115公里（新中橫）望高路段每遇颱風豪雨，坡面岩層便裂解鬆動導致土石崩坍，常發生交通阻斷，公路總局上午與行政院中...

盧秀燕獨厚顏寬恒剪綵？ 議員：穿林靜儀背心照樣上台

台中市議會民進黨多位議員昨總質詢時，抨擊市府在烏日南里里風雨運動場啟用典禮，未邀當立委補選候選人林靜儀醫師，僅邀另位候選...

影／最棒的耶誕禮物！慶山贈中市27校5千冊好書

最棒的耶誕禮物！慶山建設公司化身耶誕老公公，推動閱讀邁入第16年，今年接續與市議員陳清龍、聯經出版公司合作，斥資180萬...

草屯手工藝智慧園區簽約開發 創造1200個就業機會

南投縣政府今天簽約開發草屯手工藝智慧產業園區，將委託德昌營造開發，預計明年3月動工、5月進行售地招商。林明溱表示，園區將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。