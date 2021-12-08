草屯手工藝智慧園區簽約開發 創造1200個就業機會

南投縣政府今天簽約開發草屯手工藝智慧產業園區，將委託德昌營造開發，預計明年3月動工、5月進行售地招商。林明溱表示，園區將保留周邊生態豐富的植物公園及兒童樂園，讓原屬公墓的13多公頃基地，蛻變成擁有完善汙水廠等公設的產業園區，帶動草屯產業發展。

今天簽約儀式，由林明溱和德昌營造董事長黃政勇共同簽訂，手工藝智慧園區開發總面積13.9公頃，產業專用區面積8.8公頃、社區基地0.16公頃，並規畫5公頃作為汙水廠、滯洪池、綠地公園、道路及自來水等公共設施，將引進與工藝及食品加工等相關各種產業，提供20到25家廠商進駐，創造1200個就業機會，年產值達25億元。

林明溱說，南投縣五大園區中中埔里微型園區及福興溫泉園區已完工，南投旺來園區即將完工，竹山竹藝園區初步完成規劃，提送開發計畫審查，草屯手工藝園區順利通過專家評審委外開發，德昌營造將負責籌措資金，並辦理園區設計施工以及土地銷售等相關開發工作。

五大園區開發面積約達106公頃，全部完成後估計將有135家廠商進駐，每年產值112億元，並增加8600個就業機會。林縣長說，五大園區開發係以「六星級產業」理念，建構健全的地方產業鏈，草屯園區就有台灣工藝研究發展中心及南開科大等產學資源就近挹注，促進地方特色產業升級及永續發展。